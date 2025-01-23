全支付帳戶付款限時最高9%回饋 滿額加碼抽韓國雙人機票

全支付今年拼當電子支付龍頭，推出優惠一波接一波！宣布自2月1日起祭出最新回饋方案，消費者使用全支付於全聯以外通路消費享3重回饋，6月底前使用全支付帳戶或連結任一銀行帳戶即享3%全點回饋無上限；3月底前，連結「國泰世華銀行」、「元大銀行」帳戶再加碼3%全點回饋，首次開立數位帳戶還有加碼回饋；還有7大主題指定通路消費滿額加碼3%全點回饋，等於最高享9%全點回饋，且刷完即時回饋，省錢超有感。

迎接春節假期，1月27日至2月2日使用全支付於合作通路（除全聯場域、大潤發、日韓跨境等場域外皆適用）於APP登錄活動後，單筆消費滿888元享5%全點回饋，單筆最高得全點66點，活動期間內每人最高可得全點88點，全支付為用戶送上新年紅包小確幸。

全支付總經理游金榮表示，目前全支付在台已超過500萬用戶、全台逾30萬支付據點，涵蓋食衣住行育樂及跨境支付等領域。「展望2025年，我們將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、跨境支付、金融科技服務五大面向持續深化支付生態圈，為用戶打造更安全便利的全方位支付體驗。」

而為慶祝韓國跨境支付服務本月啟動，全支付特別推出韓國雙人機票抽獎活動，2月1日至2月28日，於全聯店外任一全支付合作通路單筆消費付款滿333元即可參加抽獎，共抽出3名幸運兒，每位得主可獲得韓國首爾雙人機票。另外，「推薦好友」計畫即日起跑，成功邀請新用戶註冊並輸入推薦碼，邀請人獲得全點50點，被邀請之新用戶首次消費也享全點50點回饋。

全支付致力深化支付生活圈，2月1日起至3月31日，使用全支付於連鎖餐飲、百貨購物、精選美食、連鎖美食、生活用品、精選夜市、精選市場等7大主題指定通路，另瞄準近期寵物經濟、生活保健等用戶需求，更深入16大夜市及18家傳統市場與老街，於全支付APP登錄活動後至指定合作通路消費滿額，可享筆筆3%全點回饋，可疊加帳戶付款3%全點回饋無上限，指定銀行帳戶付款最高享9%全點回饋。新用戶註冊後於指定通路消費，最高再享全點100點加碼。