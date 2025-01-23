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把大吉大利喝下肚！柑橘啤酒酒精度8.88% 願蛇年大發

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
富含祝福寓意的「百事大桔」即日起陸續上架。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
富含祝福寓意的「百事大桔」即日起陸續上架。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新春圍爐團聚，免不了喝上幾杯，臺虎精釀特別在春節前夕推出「百事大桔」水果啤酒，將熱情的百香果與香甜飽滿的柑橘融入啤酒之中，不但具有以柑橘象徵「大吉大利」的吉祥寓意，還有誠意滿滿的8.88%酒精度，以吉利的「發發發」諧音，寓意新的一年錢途似錦，並帶來蛇年大發的新年好預兆。

「百事大桔」水果啤酒熱情奔放的百香果結合多汁的鮮甜柳橙，在柑橘果皮香氣的襯托下，散發出層次豐富的鮮果滋味，搭配喝了一定發的8.88%酒精度，不但酸甜帶勁令人回味無窮，更在氣泡的助威下，祝願大家來年財氣、運氣通通翻倍，每次乾杯都帶來別具特色的微醺祝福。

在包裝設計方面，「百事大桔」特意採用鮮豔的亮橘色，搭配上金色的線條繪製而成的水果切面，為新年帶來活潑亮麗的嶄新氣象。「百事大桔」每罐容量500毫升，建議售價99元，即日起在全家便利商店、Mia C'bon、City'super、微風超市、誠品知味市集等通路陸續上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百事大桔」寓意新的一年錢途似錦，帶來蛇年大發的新年好預兆。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百事大桔」寓意新的一年錢途似錦，帶來蛇年大發的新年好預兆。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百事大桔」水果啤酒熱情奔放的百香果結合多汁的鮮甜柳橙，酸甜帶勁。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百事大桔」水果啤酒熱情奔放的百香果結合多汁的鮮甜柳橙，酸甜帶勁。圖／臺虎精釀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柑橘 水果 酒精

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