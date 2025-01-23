開幕日確定！南港LaLaport 300家品牌陣容 台灣初展店一次看

南港人終於等到LaLaport購物中心，南港LaLaport確定將於3月20日開幕，進駐的300家品牌中，來看看三井帶進了哪些台灣初展店品牌。

【台灣初展店—物販】

「graniph」：日本人氣T-shirt品牌，提供各種圖形商品，包括圖案T恤、雜貨等，每周推出新作，並透過與藝術家作品、繪本、音樂、動畫多樣化合作，推出各種不同類型圖案商品。

「9090」：日本原宿潮牌，以專注復興90年代至00年代日本潮流文化為特色，推出的古著混搭設計的街頭品牌，品牌自2018年成立以 來，主要透過社群媒體營運，2023年在原宿成立旗艦店，並擴展至大阪、名古屋。

「petit main」：將時尚潮流融入童趣，以日常合理的價格，提供女孩、男孩具潮流設計的親子服飾品牌。

「AKOLE 楽好楽」：如同品牌名稱，以日常生活中的開心為訴求，提供日常服飾與生活雜貨等商品。

「MARK GONZALES 」：傳奇滑板選手兼藝術家Mark Gonzales創立的美國街頭服飾同名品牌，品牌經典天使圖案、趣味手繪畫、特色字體與書法標誌融入創作。

「comcoca」：日系快時尚品牌，以實惠價格提供日常新選擇。

【台灣初展店—餐飲】

「La Ohana」： 將受日本人喜愛的夏威夷風格引進台灣，推出台灣首號店。有如夏威夷渡假氛圍的設計傢俱、穿著夏威夷衫的服務人員，提供日式和美式的料理選項。

「SAPPORO BONE」： 於2015年在日本北海道設立，以肉類排餐為主打，重現經典日式烤生牛肉與各類排餐餐點。

「三之星ミツボシ」：用袴鍋煮出的美味米飯，和烤牛肉搭配特製醬汁。

「韓美膳」：韓國料理店，提供大量的肉類和蔬菜，以及起司熱狗、紫菜包飯、醬油炸雞等街頭小吃。

「豆腐里 」：韓國料理店，手工製成非基改豆腐與韓式石鍋飯。

【日系服飾、雜貨與親子生活】

niko and…

HARE

repipi armario

LOWRYS FARM

BEAMS

URBAN RESEARCH

relume

JOURNAL STANDARD

green label relaxing

Nano universe

土屋鞄製造所

MARKEY′S

EPOCH

【特色生活大店、娛樂】

淳久堂書店

HANDS台隆手創館

MUJI無印良品

HOLO+FACE

NIKE

LOPIA JAPAN

akachan honpo

NITORI

KidZania

威秀影城

【主題餐廳】

京昌園

漢來上海湯包

米與多蜜

【美食街B1+5F】

林聰明沙鍋魚頭

味穗

茶嶋咖哩

福喜滿豬腳排骨

博多鉄板屋台モリちゃん

Hiro's らぁ麵 Kitchen

金子半之助

大阪王將

宗家源吉兆庵

幻日線法式甜點

新建成

杜甲 A-Ma