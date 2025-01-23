RIEDEL第11代傳人斜槓網紅 3月訪台親自主講品杯會

創立於1756年、有「酒杯之王」之稱的奧地利品牌RIEDEL，是公認的頂級專業酒杯領導品牌。第11代傳人Maximilian Riedel，不但從年輕時做玻璃學徒、到法國酒莊當實習生，並於36歲接任執行長，更斜槓成為網紅，在社群媒體擁有超過66萬粉絲支持。

Riedel家族第九代傳人Claus J. Riedel，是史上第一位發現酒杯的形狀、尺寸及杯口大小會影響酒的香氣、口感、均衡感與餘韻的人，進而倡導「為不同葡萄酒品種量身打造專屬酒杯」。這革命性的理論不但改變整個世界的酒杯格局，更獲得酒界專家一致認同。

Maximilian Riedel身為第11代傳人，秉持「改變人們品酒經驗」的初衷，不但展現其顛覆者特質，在2001年推出無梗酒杯「O」系列，更提出「雙重醒酒技術」、「拋棄笛型香檳杯」、「白酒也要醒酒」等創新觀點，不僅顛覆品酒傳統，也鞏固RIEDEL在行業中的主導地位。

由Maximilian Riedel親臨主講的RIEDEL品杯會，即將於3月巡迴至台北，活動中除了能親身體會Maximilian及RIEDEL酒杯的魅力，還能帶走價值5,800元的Veloce四入品杯組，台灣的酒迷可透過居禮名店官網或全省店櫃報名參加。

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