和龍貓「藝」起過年 Animage雜誌和吉卜力展新春活動攻略

《Animage雜誌和吉卜力展》海外首站已於華山1914文創園區東2C、D棟盛大展出，邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密，重溫《Animage》時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程，一口氣展出上百件珍貴的手稿畫、立體模型與豐富的雜誌篇幅，深入了解經典動畫作品躍上大銀幕的幕後故事。展覽也於春節期間也與眾多合作夥伴共推豐富活動，不僅邀請粉絲來華山逛展，還可到橡子共和國、板橋大遠百與TSUTAYA BOOKSTORE 大直NOKE店感受吉卜力經典動畫氛圍，與龍貓「藝」起過好年！

展覽與橡子共和國聯手推出寵粉限時活動，憑展覽紀念品商店發票至橡子共和國實體門市消費滿額即可獲得獨家特典。圖／橡子共和國提供

「橡子共和國」展覽合作寵粉限時活動 消費滿額獲獨家特典

《Animage雜誌和吉卜展》與吉卜力工作室官方唯一許可的周邊商品專賣店「橡子共和國」攜手推出粉絲最喜愛的特典活動，即日起至2月15日凡於展覽紀念品商店購買商品，再到橡子共和國實體門市消費滿 $300元，並出示紀念品商店之紙本發票或電子載具與紙本明細，就能獲得《Animage雜誌和吉卜力展》限定貼紙乙張。全台五間門市都可兌換，數量有限，送完為止！

「龍貓公車」限定活動巡迴至板橋大遠百，拍照打卡上傳社群就可到展覽出口處兌換獨家小禮。圖／聯合數位文創提供

「龍貓公車」板橋大遠百巡迴展出中 打卡上傳至展場兌好禮

擁有超高人氣的展覽限定「龍貓公車」打卡點，於農曆新年期間將巡迴至板橋大遠百Mega City，於2月2日前到七樓的贈品處就可找到以展覽主視覺打造的超可愛龍貓公車打卡點，家長可以為小朋友拍下宛若乘上公車在天空飛翔的照片，還原電影中的經典畫面。只要打卡上傳社群，即可至《Animage雜誌和吉卜力展》展覽出口處兌換展覽獨家特典小卡乙張，一共有《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》四個款式，限量發送中，趕快去搜集！

TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店推出「動漫主題書展」，購買2本參展書籍即享9折優惠。圖／TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店提供

TSUTAYA BOOKSTORE 大直NOKE店動漫主題書展同步展出

展覽也與日系書店以TSUTAYA BOOKSTORE合作，大直NOKE店以展覽豐富的創作手稿、見證日本動畫發展的故事為靈感，特別企劃了「動漫主題書展」，選書囊括吉卜力經典、高畑勲與宮﨑駿創作秘辛、手塚治虫自傳，以及今敏、浦澤直樹、藤子．F．不二雄等大師的靈感世界，全方位探索日本動畫與漫畫的魅力與文化。2月2日以前，於書展購買 2 本指定書籍可享9折優惠，提醒粉絲把握難得機會！