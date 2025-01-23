過年「蛇」麼好去處？加入LINE@最高可抽500元！

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匈牙利新聞稿《天鵝湖》匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團，演出劇照。圖／聯合數文位文創提供

第二重推出展演節目優惠方案，包括首次巡迴至台中卻一位難求的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，4月6日將再加演一場，使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，最多省1,500元。此次普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》，匈牙利國家歌劇院原裝首度來台，使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供。

寒假期間，最適合家庭出遊的最佳選擇，《史前巨獸 泰坦恐龍展》推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並使用文化幣折抵，即享優惠價440元，一起展開寓教於樂的恐龍冒險吧！

圖／聯合數位文創提供

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