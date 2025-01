過年「蛇」麼好去處？加入LINE@最高可抽500元！

農曆年即將到來,長達九天的假期,還有「蛇」麼走春的好去處呢?聯合數位文創推出系列優惠,第一重「文化幣FUN大」滿額贈好康,即日起至一月底,在udn售票網使用文化幣,單筆消費總金額滿500元,將有機會抽中價值千元的購物金,下次消費即可1點折抵1元,讓你的文化幣越用越超值。

匈牙利新聞稿《天鵝湖》匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團,演出劇照。圖/聯合數文位文創提供

第二重推出展演節目優惠方案,包括首次巡迴至台中卻一位難求的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》,4月6日將再加演一場,使用文化幣購買,即可當筆折扣300元,最多省1,500元。此次普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》,匈牙利國家歌劇院原裝首度來台,使用文化幣購買指定票區,也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼! © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

寒假期間,最適合家庭出遊的最佳選擇,《史前巨獸 泰坦恐龍展》推出線上優惠,於udn售票網點選「展期單人票」,並使用文化幣折抵,即享優惠價440元,一起展開寓教於樂的恐龍冒險吧!

圖/聯合數位文創提供

適逢過年到來,更推出第三重「蛇麼都歡喜」的加碼活動!加入官方LINE@,不僅能掌握第一手的藝文消息,也會不定期提供好康優惠,蛇年解鎖全會員的回饋活動,參與闖關小遊戲,將有機會抽中《鐘樓怪人》雙人套票,或LINE POINTS最高500點!更多詳情請洽瘋活動官網,或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」。