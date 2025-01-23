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過年「蛇」麼好去處？加入LINE@最高可抽500元！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》25週年世界巡迴，加碼0405臺中場次。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》25週年世界巡迴，加碼0405臺中場次。圖／聯合數位文創提供

農曆年即將到來，長達九天的假期，還有「蛇」麼走春的好去處呢？聯合數位文創推出系列優惠，第一重「文化幣FUN大」滿額贈好康，即日起至一月底，在udn售票網使用文化幣，單筆消費總金額滿500元，將有機會抽中價值千元的購物金，下次消費即可1點折抵1元，讓你的文化幣越用越超值。

匈牙利新聞稿《天鵝湖》匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團，演出劇照。圖／聯合數文位文創提供
匈牙利新聞稿《天鵝湖》匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團，演出劇照。圖／聯合數文位文創提供

第二重推出展演節目優惠方案，包括首次巡迴至台中卻一位難求的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，4月6日將再加演一場，使用文化幣購買，即可當筆折扣300元，最多省1,500元。此次普契尼經典歌劇《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》，匈牙利國家歌劇院原裝首度來台，使用文化幣購買指定票區，也可以享85折的超值優惠。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供。
《史前巨獸 泰坦恐龍展》帶給全台觀眾無法想像的震撼！ © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖／聯合數位文創提供。

寒假期間，最適合家庭出遊的最佳選擇，《史前巨獸 泰坦恐龍展》推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並使用文化幣折抵，即享優惠價440元，一起展開寓教於樂的恐龍冒險吧！

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

適逢過年到來，更推出第三重「蛇麼都歡喜」的加碼活動！加入官方LINE@，不僅能掌握第一手的藝文消息，也會不定期提供好康優惠，蛇年解鎖全會員的回饋活動，參與闖關小遊戲，將有機會抽中《鐘樓怪人》雙人套票，或LINE POINTS最高500點！更多詳情請洽瘋活動官網，或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」。

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