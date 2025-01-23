南港LaLaport開幕日確定！自然與未來感2大型裝置超有看頭

眾人期待許久的南港LaLaport終於準備好了，確定將於3月20日開幕。南港LaLaport營業面積達4萬7千坪， 營業樓層為地下一樓至地上六樓，將引進300家專櫃進駐，包括威秀影城、日系超市LOPIA、來自日本的Kidzania兒童體驗設施等。

南港LaLaport以「結MUSUBI」作為內裝設計概念，集結過去與未來、自然與都市、台灣與日本等多樣化元素為概念。「 Memory Court」是自然與流水交織出的空間，挑空區採用「MONCEAU FLEURS」的植栽，並規畫有瀑布與水的造景，搭配光線增添空間的明亮感，呈現都會中的綠洲，呈現出的療癒空間。

另外，「 Future Court」，則是導入先端數位技術，設置從地下一樓延伸至四樓高的LED圓柱型螢幕，透過巨大的影像播放，呈現出視覺享受，也創造摩登未來感的潮流氛圍。

三井不動產集團旗下商業設施包括提供過季商品、優惠價格的「MITSUI OUTLET PARK」，在台灣分別有林口、台中港、台南三個據點。而「Mitsui Shopping Park LaLaport」定位為當季、正價商品為主的購物中心，為在地居民提供物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、大型超市等生活上需求。