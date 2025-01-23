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南港LaLaport開幕日確定！自然與未來感2大型裝置超有看頭

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
南港LaLaport「Future Court」裝置，導入先端數位技術，設置從地下一樓延伸至四樓高的LED圓柱型螢幕。圖／三井不動產提供
南港LaLaport「Future Court」裝置，導入先端數位技術，設置從地下一樓延伸至四樓高的LED圓柱型螢幕。圖／三井不動產提供

眾人期待許久的南港LaLaport終於準備好了，確定將於3月20日開幕。南港LaLaport營業面積達4萬7千坪， 營業樓層為地下一樓至地上六樓，將引進300家專櫃進駐，包括威秀影城、日系超市LOPIA、來自日本的Kidzania兒童體驗設施等。

南港LaLaport以「結MUSUBI」作為內裝設計概念，集結過去與未來、自然與都市、台灣與日本等多樣化元素為概念。「 Memory Court」是自然與流水交織出的空間，挑空區採用「MONCEAU FLEURS」的植栽，並規畫有瀑布與水的造景，搭配光線增添空間的明亮感，呈現都會中的綠洲，呈現出的療癒空間。

另外，「 Future Court」，則是導入先端數位技術，設置從地下一樓延伸至四樓高的LED圓柱型螢幕，透過巨大的影像播放，呈現出視覺享受，也創造摩登未來感的潮流氛圍。

三井不動產集團旗下商業設施包括提供過季商品、優惠價格的「MITSUI OUTLET PARK」，在台灣分別有林口、台中港、台南三個據點。而「Mitsui Shopping Park LaLaport」定位為當季、正價商品為主的購物中心，為在地居民提供物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、大型超市等生活上需求。

LaLaport在台灣也是分別有北中南三據點，台中LaLaport已於2023年開幕、南港LaLaport即將於今年3月20日開幕，高雄LaLaport已於2023年中動土，目標時程為2026年完工。

南港LaLaport「Memory Court」營造自然與流水、綠植交織出的療癒空間。圖／三井不動產提供
南港LaLaport「Memory Court」營造自然與流水、綠植交織出的療癒空間。圖／三井不動產提供
受歡迎的日系超市LOPIA。圖／三井不動產提供
受歡迎的日系超市LOPIA。圖／三井不動產提供
KidZania是來自日本的兒童職業體驗館。圖／三井不動產提供
KidZania是來自日本的兒童職業體驗館。圖／三井不動產提供
南港LaLaport將於3月20日開幕。記者江佩君／攝影
南港LaLaport將於3月20日開幕。記者江佩君／攝影

LaLaport 日本 超市

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