南港 LaLaport 3月20日開幕！威秀影城、LOPIA 將進駐

三井不動產集團23日宣布台北市南港LaLaport將於2025年3月20日正式開幕營運。預計將有包含「威秀影城」、近年積極在台拓點的日系超級市場「LOPIA」、備受親子客層喜愛及期待的兒童職業體驗設施「Kidzania」，以及國際品牌、日韓品牌、大型生活用品品牌、親子娛樂、知名排隊餐飲等約300家專櫃進駐。

三井不動產集團表示，本案為三井不動產集團與中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險(股)公司簽訂南港C3地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部份地下一樓至地上六樓作為Mitsui Shopping Park LaLaport 南港的營運據點，商場面積約47,000坪。三井不動產集團目前在台灣的商業投資事業涵蓋北部、中部、南部，分別各有三座Mitsui Shopping Park LaLaport，以及三座MITSUI OUTLET PARK據點。

三井不動產集團指出，近年大台北地區的居住人口已有逐漸由北市中心開始向郊外地區擴散的趨勢，以南港地區周邊及鄰近所能涵蓋的區域包含信義區以東、內湖、汐止、甚至北到基隆的居住人口亦是逐年的成長。LaLaport做為區域型購物中心，除了引進方便商務人士需求的物販與餐飲之外，更期望能顧及到大量的周邊居住人口，提供生活上更便利與更優質生活的商品。LaLaport南港預計將引進多家特色生活大店以及娛樂設施來滿足居民們的需求。

包含日系超級市場「LOPIA JAPAN」、來自日本北海道的國民家居連鎖品牌「NITORI」將入駐，而台灣首座充滿寓教於樂的體驗設施「KidZania」預計於2026年上半年正式營運。

「威秀影城」也確定將會進駐LaLaport南港，預計規劃17座大小影廳，將是台北市擁有最多影廳的影城，座位數超過1,400席，雷射投影加上高規影廳音效，滿足觀眾全方位需求，以後逛街、享美食、看電影再也不必往信義區跑了。

三井不動產集團指出，位於B1與5F的美食街主打各國特色小吃，特別是針對分秒必爭的上班族以及參展等的商務人士，以及外食族等，提供多樣化的選擇、快速供餐，但同時又保有美味的口感。此次更有多家美食首次進駐北部或是商場。包含「林聰明沙鍋魚頭」、「味穗」、「茶嶋咖哩」與「福喜滿豬腳排骨」、多次經日媒報導的日式「博多鉄板屋台モリちゃん」、「Hiro's らぁ麵 Kitchen」、「金子半之助」、「大阪王將」等。

未來，三井不動產集團表示，本案將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各個建物間的使用者能夠更加便利的互相往返其中。三井不動產集團期望藉由進駐本案後能夠帶動南港周邊更大的經濟效益與繁榮發展，同時創造更多的就業機會。

南港LaLaport位處於台北市南港軟體經貿園區，主事業單位為台灣人壽，除了Mitsui Shopping Park LaLaport南港即將進駐之外，還規劃了包含租賃辦公室、多功能展演廳、宴會廳等的複合式開發案。本設施鄰近台北市重要的兩條都會交通網絡「捷運板南線」「捷運文湖線」雙線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離。交通的便利性帶動周邊商務以及居住人口逐年成長。緊鄰的「南港展覽館」為目前全台最大的會展中心，每年舉辦超過數十場的各產業展覽與發表會，展覽期間單日可達約2萬~17萬左右人流。附近並有音樂文化創作中心、亞洲第一的軟體產業園區、中國信託金融園區等，每日約有數萬名國內外商務人士在此進出。近年南港周邊更是住宅案興起，目前位於本設施約3公里商圈約有60萬人口、5公里商圈更聚集了約100萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港。