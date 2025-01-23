春節特搜Bally、Stella McCartney、AQUAZZURA大紅開運

農曆年再過不到一周就要來臨。新年的造型單品裡，紅色是喜氣、歡快、熱鬧的重要情緒聯想，包含Christian Louboutin、BALLY、Stella McCartney以及AQUAZZURA等多個品牌都推出了紅色相關新年推薦單品，火熱開春。

義大利品牌AQUAZZURA的Very Bow Tie高跟鞋在側邊有著甜美可愛的蝴蝶結裝飾，尤其尖頭、10.5公分高跟與醒目的大紅色，修飾下半身線條，隨時走路宛如明星般強大氣場；原本就是「紅底鞋之王」的Christian Louboutin，其實無論是休閒、運動、高跟鞋，都有著紅色鞋底，其中Rosalie鞋款有著蜿蜒的搭帶，襯托出腿部線條、柔美優雅，Rosalie Jewel則是以銀色搭配水晶，合適於派對、晚宴等場合，而Trott Dune皮鞋則有著坑紋鞋底，裝飾意味鮮明。

Stella McCartney的經典Falabella包款則在新年帶來了沈穩高雅的勃根地紅與鮮紅色，尤其將縫線與金屬結合的結構特色，具有鮮明的辨識度；Frayme肩背包則有著輕巧的長方形結構搭配金色鏈結與刻有Stella McCartney的金屬圓牌，展現簡約時尚風格。