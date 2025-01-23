快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

春節特搜Bally、Stella McCartney、AQUAZZURA大紅開運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Christian Louboutin Trailnrun運動鞋，38,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Trailnrun運動鞋，38,500元。圖／Christian Louboutin提供

農曆年再過不到一周就要來臨。新年的造型單品裡，紅色是喜氣、歡快、熱鬧的重要情緒聯想，包含Christian Louboutin、BALLY、Stella McCartney以及AQUAZZURA等多個品牌都推出了紅色相關新年推薦單品，火熱開春。

義大利品牌AQUAZZURA的Very Bow Tie高跟鞋在側邊有著甜美可愛的蝴蝶結裝飾，尤其尖頭、10.5公分高跟與醒目的大紅色，修飾下半身線條，隨時走路宛如明星般強大氣場；原本就是「紅底鞋之王」的Christian Louboutin，其實無論是休閒、運動、高跟鞋，都有著紅色鞋底，其中Rosalie鞋款有著蜿蜒的搭帶，襯托出腿部線條、柔美優雅，Rosalie Jewel則是以銀色搭配水晶，合適於派對、晚宴等場合，而Trott Dune皮鞋則有著坑紋鞋底，裝飾意味鮮明。

Stella McCartney的經典Falabella包款則在新年帶來了沈穩高雅的勃根地紅與鮮紅色，尤其將縫線與金屬結合的結構特色，具有鮮明的辨識度；Frayme肩背包則有著輕巧的長方形結構搭配金色鏈結與刻有Stella McCartney的金屬圓牌，展現簡約時尚風格。

喜歡點綴性的紅？瑞士老牌Bally則有著稍微低調的紅白紅條紋使用在皮件上，包含Code公事包、Code斜肩包、Beckett的托特包與相機包，並分別搭配深藍色或咖啡色的帆布或皮革，價格約自23,800元至54,800元不等。領到紅包或年終後，犒賞自己一下吧！

Stella McCartney 勃根地酒紅色Alter Mat Falabella托特包，37,200元。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney 勃根地酒紅色Alter Mat Falabella托特包，37,200元。圖／Stella McCartney提供
AQUAZZURA Very Bow Tie紅色高跟鞋，價格店洽。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Very Bow Tie紅色高跟鞋，價格店洽。圖／AQUAZZURA提供
Stella McCartney 勃根地酒紅Frayme肩背包，39,200元。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney 勃根地酒紅Frayme肩背包，39,200元。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney紅色心形Falabella斜背包，41,600元。圖／Stella McCartney提供
Stella McCartney紅色心形Falabella斜背包，41,600元。圖／Stella McCartney提供
Christian Louboutin Spoty Kate Sling高跟鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Spoty Kate Sling高跟鞋，32,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin、BALLY、Stella McCartney與AQUAZZURA皆推出紅色新年推薦單品，火熱開春。圖／BALLY、Christian Louboutin、Stella McCartney提供
Christian Louboutin、BALLY、Stella McCartney與AQUAZZURA皆推出紅色新年推薦單品，火熱開春。圖／BALLY、Christian Louboutin、Stella McCartney提供
Bally 紅白紅經典條紋Code公事包，43,800元。圖／BALLY提供
Bally 紅白紅經典條紋Code公事包，43,800元。圖／BALLY提供

品牌 高跟鞋

延伸閱讀

春節出行 三重國道客運站旁1月24日起增機車臨停區

春節將至 新北惜食餐廳推出特色年菜與甜點

春節漁船遇急難事件 漁業監控中心24小時隨時通報

春節前需求增 北農加強檢驗批發市場蔬果農藥殘留

相關新聞

LaLaport 南港3月20日開幕！影城、日系超市、兒童職業體驗設施一次看

台北市南港的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport於23日發表預定將於2025年3月20日正式...

南港LaLaport開幕日確定！自然與未來感2大型裝置超有看頭

眾人期待許久的南港LaLaport終於準備好了，確定將於3月20日開幕。南港LaLaport營業面積達4萬7千坪， 營業...

南港 LaLaport 3月20日開幕！威秀影城、LOPIA 將進駐

三井不動產集團23日宣布台北市南港LaLaport將於2025年3月20日正式開幕營運。預計將有包含「威秀影城」、近年積...

春節特搜Bally、Stella McCartney、AQUAZZURA大紅開運

農曆年再過不到一周就要來臨。新年的造型單品裡，紅色是喜氣、歡快、熱鬧的重要情緒聯想，包含Christian Loubou...

三星Galaxy S25旗艦系列售價、預購禮公開 2月4日中午開放預購

三星Galaxy S25旗艦系列今日凌晨正式發表，一次亮相Galaxy S25 Ultra、 S25+、S25共3款機種...

阿聯酋航空推限時優惠 訂台北-杜拜機票免費住五星飯店

阿聯酋航空宣布推出冬季限時優惠方案，即日起至2月9日，凡訂購阿聯酋航空2月22日至3月29日期間出發的台北-杜拜來回機票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。