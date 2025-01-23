LaLaport 南港3月20日開幕！影城、日系超市、兒童職業體驗設施一次看

台北市南港的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport於23日發表預定將於2025年3月20日正式開幕營運。匯集威秀影城、LOPIA日系超市、Kidzania兒童體驗設施等，約300家專櫃進駐，將成為北部最具亮點購物中心。

南港LaLaport為三井不動產集團與中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險(股)公司簽訂南港C3地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部份地下一樓至地上六樓作為Mitsui Shopping Park LaLaport 南港的營運據點。三井不動產集團目前在台灣的商業投資事業涵蓋北部、中部、南部，分別各有三座Mitsui Shopping Park LaLaport，以及三座MITSUI OUTLET PARK據點。

南港LaLaport處於台北市南港軟體經貿園區，主事業單位為台灣人壽，除了Mitsui Shopping Park LaLaport南港即將進駐之外，還規劃了包含租賃辦公室、多功能展演廳、宴會廳等的複合式開發案。本設施鄰近台北市重要的兩條都會交通網絡「捷運板南線」「捷運文湖線」雙線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離。交通的便利性帶動周邊商務以及居住人口逐年成長。

緊鄰的「南港展覽館」為目前全台最大的會展中心，每年舉辦超過數十場的各產業展覽與發表會，展覽期間單日可達約2萬~17萬左右人流。附近並有音樂文化創作中心、亞洲第一的軟體產業園區、中國信託金融園區等，每日約有數萬名國內外商務人士在此進出。近年南港周邊更是住宅案興起，目前位於本設施約3公里商圈約有60萬人口、5公里商圈更聚集了約100萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港。

未來，南港LaLaport將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各個建物間的使用者能夠更加便利的互相往返其中。三井不動產集團期望藉由進駐本案後能夠帶動南港周邊更大的經濟效益與繁榮發展，同時創造更多的就業機會。

Mitsui Shopping Park LaLaport 南港以「結MUSUBI」作為內裝設計概念，集結過去與未來、自然與都市、台灣與日本等多樣化元素於一體，讓設施呈現多元融合的價值感。預計將有包含「威秀影城」、近年積極在台拓點的日系超級市場「LOPIA」、備受親子客層喜愛及期待的兒童職業體驗設施 「Kidzania」，以及國際品牌、日韓品牌、大型生活用品品牌、親子娛樂、知名排隊餐飲等約300家專櫃進駐。

不僅只是滿足購物與餐飲的需求，大型生活店的進駐提供周邊居住人口日常生活面上的滿足，加上充滿親子同樂的娛樂設施與各類型活動的規劃，讓來到設施的顧客皆能在此度過一整天的悠閒時光。未來不僅要成為區域居民們喜愛且指定聚會的重要據點，還能提供南港經貿園區、以及往訪展覽館的商務人士們一個適合洽商、餐敘等最適場所。朝向滿足不同世代、不同族群的時間消費型商業設施為目標。

其中，台灣首座充滿寓教於樂的體驗設施「KidZania」為25年前於墨西哥所創立的，概念就是融合「Education教育」與「Entertainment娛樂」的『Edutainment』。讓孩童們除了可以嘗試體驗自己喜歡的工作，透過職業的體驗與學習真實社會的運作，也培養孩童們自我生存的能力，是個『由孩童作主的城市』。自確認KidZania即將在明年確定登台消息曝光後，獲得熱烈的迴響，