三星Galaxy S25旗艦系列售價、預購禮公開 2月4日中午開放預購

三星Galaxy S25旗艦系列今日凌晨正式發表，一次亮相Galaxy S25 Ultra、 S25+、S25共3款機種，迎接AI潮流，全面升級更無縫、直覺且個人化的AI體驗，台灣三星也即刻宣布上市資訊，建議售價27,900元起，2月4日12:00起開放預購登記，預計2月14日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市。

Galaxy S25旗艦系列自2月4日12:00起至2月9日23:59止開放限量預購登記，想要入手的星粉一定要搶首波預購優惠最多，於全台指定通路預購並完成上網登錄，預購Galaxy S25 Ultra可獲得三星購物金4,000元、Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋500元；預購Galaxy S25+可獲得三星購物金3,000元、Samsung Wallet悠遊卡加值金300元；預購Galaxy S25可獲得三星購物金2,500元、Samsung Wallet悠遊卡加值金200元。

於全台指定通路預購之消費者，最高可享Galaxy Store禮物卡1,500元。於三星智慧館／三星商城預購，除上述預購禮外，還可享有2月11日起優先取機之權益。於預購取貨時間內完成取貨，三星智慧館另可享免費延長保固1年，配件加價購限折最高5,000元。三星商城可享Samsung Rewards 1%點數回饋，刷指定信用卡最高可享5% LINE POINTS回饋，APP新會員首購單筆訂單結帳金額滿2萬元最高現折2,500元。

指定時間於三星智慧館預購，另有多項獨家優惠回饋，體驗完成送實用星粉好禮，購機加碼最高送3,000元電子禮券，成功預約「Galaxy Free Trial星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，同時於指定三星智慧館門市購買指定旗艦產品之消費者，加碼送LINE Point 1,000點。

於三星智慧館購買Galaxy S25旗艦系列，並於指定日期前成功投保Samsung Care+全星守護行動裝置保險（分期交付型），除享首2個月保費優惠外，再享追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案。用戶可於Galaxy S25旗艦系列上市後的第13個月起，至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代S系列旗艦手機，並可以原機之50%費用折抵新機。