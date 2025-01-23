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阿聯酋航空推限時優惠 訂台北-杜拜機票免費住五星飯店

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
即日起至2月9日凡訂購阿聯酋航空2月22日至3月29日期間出發的台北-杜拜來回機票，可免費入住杜拜五星級飯店一晚。圖／阿聯酋航空提供
即日起至2月9日凡訂購阿聯酋航空2月22日至3月29日期間出發的台北-杜拜來回機票，可免費入住杜拜五星級飯店一晚。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋航空宣布推出冬季限時優惠方案，即日起至2月9日，凡訂購阿聯酋航空2月22日至3月29日期間出發的台北-杜拜來回機票，搭乘頭等艙或商務艙的旅客，可免費入住五星級的杜拜JW萬豪侯爵飯店（JW Marriott Marquis Dubai Hotel）一晚，經濟艙旅客則可入住五星級杜拜德伊勒皇冠假日飯店（Crowne Plaza Dubai Deira）一晚。

阿聯酋航空指出，冬季是杜拜最宜人的季節，從充滿歷史底蘊的特色景點、陽光普照的沙灘，到壯麗的沙漠冒險，像是離市區僅40分鐘車程的The Fort - Lisaili，旅客可乘坐駱駝欣賞壯麗沙漠景觀，體驗傳統藝術，也可前往穆什里夫公園（Mushrif Park）內的冒險樂園Aventura Parks，體驗杜拜最大的高空滑索樂園。

此外，阿聯酋航空表示，即日起至3月31日只需出示阿聯酋航空登機證，即可在杜拜和阿拉伯聯合大公國境內享受逾600項專屬折扣及優惠，包括哈里發塔At The Top觀景台、朱美拉棕櫚島單軌列車、杜拜The View At The Palm 觀景台、城市觀光巴士等。

杜拜 阿聯酋

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