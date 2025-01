阿聯酋航空推限時優惠 訂台北-杜拜機票免費住五星飯店

阿聯酋航空宣布推出冬季限時優惠方案,即日起至2月9日,凡訂購阿聯酋航空2月22日至3月29日期間出發的台北-杜拜來回機票,搭乘頭等艙或商務艙的旅客,可免費入住五星級的杜拜JW萬豪侯爵飯店(JW Marriott Marquis Dubai Hotel)一晚,經濟艙旅客則可入住五星級杜拜德伊勒皇冠假日飯店(Crowne Plaza Dubai Deira)一晚。

阿聯酋航空指出,冬季是杜拜最宜人的季節,從充滿歷史底蘊的特色景點、陽光普照的沙灘,到壯麗的沙漠冒險,像是離市區僅40分鐘車程的The Fort - Lisaili,旅客可乘坐駱駝欣賞壯麗沙漠景觀,體驗傳統藝術,也可前往穆什里夫公園(Mushrif Park)內的冒險樂園Aventura Parks,體驗杜拜最大的高空滑索樂園。

此外,阿聯酋航空表示,即日起至3月31日只需出示阿聯酋航空登機證,即可在杜拜和阿拉伯聯合大公國境內享受逾600項專屬折扣及優惠,包括哈里發塔At The Top觀景台、朱美拉棕櫚島單軌列車、杜拜The View At The Palm 觀景台、城市觀光巴士等。