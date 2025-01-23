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現省350！三商炸雞「買1桶送1桶」 只有20天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
韓式蔥醬辣魚板，優惠價99元。圖/三商炸雞提供
韓式蔥醬辣魚板，優惠價99元。圖/三商炸雞提供

過年一起圍爐吃炸雞！「三商炸雞」自即日起至2月11日期間，限時推出新春優惠，可享買炸雞桶送咔啦雞柳桶、買炸雞桶送酥炸棒腿桶等不同優惠，最高現省350元。另外還有「韓式蔥醬辣魚板」同步新登場。

即日起至2月11日期間，三商炸雞推出不同新春優惠方案。外帶或內用「6塊炸雞桶」送「咔啦雞柳桶」，原價740元，優惠價390元，現省350元。另外購買「6塊炸雞桶」，亦可選擇贈送「酥炸棒腿（6隻）」，原價539元，優惠價333元，現省206元。酥炸棒腿共有原味胡椒、川香椒麻、香檸起司等3種口味可供選擇。針對三商i美食卡會員，2月8日前，使用會員點數3點就能在APP兌換優惠券，憑券購買「6塊炸雞桶 + 咔啦雞柳桶」，優惠價380元；「6塊炸雞桶 + 酥炸棒腿（6隻）」，優惠價323元。

此外，三商炸雞推出新品「韓式蔥醬辣魚板」，特選韓國釜山魚板，酥炸後刷上秘製韓式辣醬，搭配蔥蒜調味，濃郁鮮香，原價150元，優惠價99元。

三商炸雞限時推出「買炸雞桶送雞柳桶」等新春優惠。圖/三商炸雞提供
三商炸雞限時推出「買炸雞桶送雞柳桶」等新春優惠。圖/三商炸雞提供

美食 起司

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