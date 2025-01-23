超越雪地極限 浪琴發表全新Conquest系列限量計時表

每到冬天，不少人都往緯度較高的國家城市展開度假的滑雪之旅。浪琴（Longines）近日發表了新款Conquest系列計時碼表滑雪版，除迎接2025年由國際滑雪總會FIS舉辦的「世界高山滑雪錦標賽」（Alpine World Ski Championships），也展現複雜精密的精確時間節奏。

來自瑞士的知名手表老牌浪琴（Longines）原本就與賽馬、網球等運動緊密合作，展現對於力量與時間的精確掌握。由於浪琴也是FIS世界高山滑雪錦標賽的官方合作夥伴，近日品牌並發表了新款Conquest征服者系列的限量計時碼表，全球限量2,025只。