超越雪地極限 浪琴發表全新Conquest系列限量計時表
每到冬天，不少人都往緯度較高的國家城市展開度假的滑雪之旅。浪琴（Longines）近日發表了新款Conquest系列計時碼表滑雪版，除迎接2025年由國際滑雪總會FIS舉辦的「世界高山滑雪錦標賽」（Alpine World Ski Championships），也展現複雜精密的精確時間節奏。
來自瑞士的知名手表老牌浪琴（Longines）原本就與賽馬、網球等運動緊密合作，展現對於力量與時間的精確掌握。由於浪琴也是FIS世界高山滑雪錦標賽的官方合作夥伴，近日品牌並發表了新款Conquest征服者系列的限量計時碼表，全球限量2,025只。
42毫米的精鋼表殼內使用了具有矽游絲的L898.5自動上鏈機芯，並具59小時動力儲存、以及更好的抗磁性；無煙煤色的面盤並搭配陶瓷表殼、具有Tachymeter測速儀的陶瓷表圈，因而可快速進行複雜計算，耐刮、抗磨。封閉式後底蓋並刻有2025年薩爾巴赫FIS世界高山滑雪錦標賽的英文字樣，隨附精鋼表帶、橡膠表帶各一條，訂價14萬3,300元，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言