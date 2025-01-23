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超越雪地極限 浪琴發表全新Conquest系列限量計時表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
封閉式後底蓋刻有滑雪選手的剪影，以及2025年FIS世界高山滑雪錦標賽的英文字樣。圖／浪琴表提供
封閉式後底蓋刻有滑雪選手的剪影，以及2025年FIS世界高山滑雪錦標賽的英文字樣。圖／浪琴表提供

每到冬天，不少人都往緯度較高的國家城市展開度假的滑雪之旅。浪琴（Longines）近日發表了新款Conquest系列計時碼表滑雪版，除迎接2025年由國際滑雪總會FIS舉辦的「世界高山滑雪錦標賽」（Alpine World Ski Championships），也展現複雜精密的精確時間節奏。

來自瑞士的知名手表老牌浪琴（Longines）原本就與賽馬、網球等運動緊密合作，展現對於力量與時間的精確掌握。由於浪琴也是FIS世界高山滑雪錦標賽的官方合作夥伴，近日品牌並發表了新款Conquest征服者系列的限量計時碼表，全球限量2,025只。

42毫米的精鋼表殼內使用了具有矽游絲的L898.5自動上鏈機芯，並具59小時動力儲存、以及更好的抗磁性；無煙煤色的面盤並搭配陶瓷表殼、具有Tachymeter測速儀的陶瓷表圈，因而可快速進行複雜計算，耐刮、抗磨。封閉式後底蓋並刻有2025年薩爾巴赫FIS世界高山滑雪錦標賽的英文字樣，隨附精鋼表帶、橡膠表帶各一條，訂價14萬3,300元，

深色面盤裡搭配了黑色小表圈、陶瓷的測速儀表圈，可進行快速精確的複雜計算。圖／浪琴表提供
深色面盤裡搭配了黑色小表圈、陶瓷的測速儀表圈，可進行快速精確的複雜計算。圖／浪琴表提供
超過190年歷史的浪琴表，過往並與賽馬、網球、滑雪等各項運動賽事維持緊密合作關係。圖／浪琴表提供
超過190年歷史的浪琴表，過往並與賽馬、網球、滑雪等各項運動賽事維持緊密合作關係。圖／浪琴表提供
LONGINES浪琴Conquest征服者系列計時碼表滑雪版限量套組，限量2,025組，訂價14萬3,300元。圖／浪琴表提供
LONGINES浪琴Conquest征服者系列計時碼表滑雪版限量套組，限量2,025組，訂價14萬3,300元。圖／浪琴表提供

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