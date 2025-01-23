台灣拳后林郁婷推薦！國家地理女性經典影像展登場 票價資訊一次看

隨著性別平權與多元價值觀的興起，平等、包容、尊重性別多樣性的意識逐漸成為主流，而女性權益的推動也成為社會共識。在保障女權、減少性別歧視、擺脫父權框架的進程中，除了倡議活動和深度講座，許多展覽透過攝影與影像紀錄，以更具層次的方式呈現女性的多樣魅力與堅韌故事，展現她們追尋自我、挑戰逆境、打破束縛的勇氣。這些展覽不僅是一場視覺饗宴，更讓人重新思考女性在社會中的角色與影響，激勵更多人共同推動性別平等的未來。

《網路溫度計DailyView》

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「女力主題影像展」近一年的探索概念，可以看到各式各樣以女性為主題的相關活動受到網友高度關注。不論是訴說生命故事、喚起健康意識，還是展現創作能量，這些展覽以影像作品為橋梁，將藝術融入大眾最熟悉的日常語言。透過鏡頭捕捉的畫面，參觀者能直觀地感受其中深刻的情感與力量，每一幅影像都像一扇窗，通往充滿故事的世界，激發人們重新思考生命的厚度與可能性。

翡冷翠 文創 提供

其中，由翡冷翠文創舉辦的「國家地理女性經典影像展」，是本次調查中最受矚目的女力主題攝影展。以「Women Born to Shine」（女性天生閃耀）為題，從國家地理百萬影像資料庫精選100幀代表作品，曾登上1985年6月號《國家地理雜誌》封面的「阿富汗少女」，正是撼動人心的經典代表之一，女孩清澈美麗的綠色雙眸，平靜卻極富力量，無聲地控訴著戰火無情，震撼世界。

這些珍貴的照片不僅細膩地紀錄了來自全球各地女性的愛、希望、智慧與自由，更見證她們在人類文明中留下的歷史和文化貢獻，獲得廣大網友迴響，紛紛表示「好展覽，不應錯過，尤其是牽涉到女性自身的美感，作為女性的一員，關心是必要的」、「真心推薦相當值得觀看的展覽」、「很棒的影像展，可以看到不同年代不同地域的各種女性力量與哀愁，發人深省，推薦每個人都去看」。

新世代女力典範 金牌拳后林郁婷：活出屬於自己的光彩

翻攝自FB／林郁婷 Lin, Yu-Ting

國家地理女性經典影像展共分為6大展區，JOY 愉悅、BEAUTY 美、LOVE 愛、WISDOM 智慧、STRENGTH 力量、HOPE 希望，每個區域都紀錄了女性風華、訴說女性故事，帶著你我看見不同時空下的女性世界、體會穿越世紀的女性力量，深入感受多元層面的女性魅力。

代表台灣奪下巴黎奧運金牌的拳擊好手林郁婷，日前也受邀觀展。征戰奧運期間無端捲入性別爭議的她不畏輿論，頂著世界級壓力一舉奪金，無疑是閃耀獨一無二新世代女性力量的最佳典範。她在臉書粉絲專頁提到，自己對一張拍攝於2012年的照片印象深刻，一位即將出嫁的阿富汗未成年少女抱著妹妹流露出不捨神情，畫面不僅觸動她的心，殘酷的童婚更令她為之震懾。林郁婷感嘆，「原來在不同的時空背景下，女性的生存如此艱難，而我也想跟大家分享，女性的力量就該主動出擊，活出屬於自己的光彩」，更邀請網友前往欣賞展覽，沉浸在藝術之餘，也能一起探討女性在不同領域的貢獻與價值，以身為女人而驕傲！

不少粉絲深受她鼓舞，湧入留言表達支持，「沒有人比妳更適合推廣這個特展，因為每個女孩都有自己的獨特與故事。而分享這些故事又能帶給我們更多不同的感動與感觸」、「妳也是注定要發光」、「謝謝郁婷一直為女性發聲～真的是Born To Shine 的最佳代言人之一」、「已購票，謝謝郁婷的分享，好期待去看展覽」。

國家地理女性經典影像展票價資訊、售票連結一次看

【展覽時間】

2024年12月21日至2025年4月6日

【展覽地點】

松山文創園區1號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

【票價資訊】

展期單人票：450元

展期雙人票：900元

展期三人票：1350元

展期四人票：1800元

愛心票：225元

未滿3歲兒童免票

【購票管道】

翡冷翠文創

udn售票網

博客來售票網

Ibon售票系統

OPENTIX兩廳院文化生活

Klook

KKday

KKTIX

Trip.com

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月10日至2025年01月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女力主題影像展』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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