台灣拳后林郁婷推薦！國家地理女性經典影像展登場 票價資訊一次看
隨著性別平權與多元價值觀的興起，平等、包容、尊重性別多樣性的意識逐漸成為主流，而女性權益的推動也成為社會共識。在保障女權、減少性別歧視、擺脫父權框架的進程中，除了倡議活動和深度講座，許多展覽透過攝影與影像紀錄，以更具層次的方式呈現女性的多樣魅力與堅韌故事，展現她們追尋自我、挑戰逆境、打破束縛的勇氣。這些展覽不僅是一場視覺饗宴，更讓人重新思考女性在社會中的角色與影響，激勵更多人共同推動性別平等的未來。《網路溫度計DailyView》
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「女力主題影像展」近一年的探索概念，可以看到各式各樣以女性為主題的相關活動受到網友高度關注。不論是訴說生命故事、喚起健康意識，還是展現創作能量，這些展覽以影像作品為橋梁，將藝術融入大眾最熟悉的日常語言。透過鏡頭捕捉的畫面，參觀者能直觀地感受其中深刻的情感與力量，每一幅影像都像一扇窗，通往充滿故事的世界，激發人們重新思考生命的厚度與可能性。翡冷翠文創提供
其中，由翡冷翠文創舉辦的「國家地理女性經典影像展」，是本次調查中最受矚目的女力主題攝影展。以「Women Born to Shine」（女性天生閃耀）為題，從國家地理百萬影像資料庫精選100幀代表作品，曾登上1985年6月號《國家地理雜誌》封面的「阿富汗少女」，正是撼動人心的經典代表之一，女孩清澈美麗的綠色雙眸，平靜卻極富力量，無聲地控訴著戰火無情，震撼世界。
這些珍貴的照片不僅細膩地紀錄了來自全球各地女性的愛、希望、智慧與自由，更見證她們在人類文明中留下的歷史和文化貢獻，獲得廣大網友迴響，紛紛表示「好展覽，不應錯過，尤其是牽涉到女性自身的美感，作為女性的一員，關心是必要的」、「真心推薦相當值得觀看的展覽」、「很棒的影像展，可以看到不同年代不同地域的各種女性力量與哀愁，發人深省，推薦每個人都去看」。
新世代女力典範 金牌拳后林郁婷：活出屬於自己的光彩翻攝自FB／林郁婷 Lin, Yu-Ting
國家地理女性經典影像展共分為6大展區，JOY 愉悅、BEAUTY 美、LOVE 愛、WISDOM 智慧、STRENGTH 力量、HOPE 希望，每個區域都紀錄了女性風華、訴說女性故事，帶著你我看見不同時空下的女性世界、體會穿越世紀的女性力量，深入感受多元層面的女性魅力。
代表台灣奪下巴黎奧運金牌的拳擊好手林郁婷，日前也受邀觀展。征戰奧運期間無端捲入性別爭議的她不畏輿論，頂著世界級壓力一舉奪金，無疑是閃耀獨一無二新世代女性力量的最佳典範。她在臉書粉絲專頁提到，自己對一張拍攝於2012年的照片印象深刻，一位即將出嫁的阿富汗未成年少女抱著妹妹流露出不捨神情，畫面不僅觸動她的心，殘酷的童婚更令她為之震懾。林郁婷感嘆，「原來在不同的時空背景下，女性的生存如此艱難，而我也想跟大家分享，女性的力量就該主動出擊，活出屬於自己的光彩」，更邀請網友前往欣賞展覽，沉浸在藝術之餘，也能一起探討女性在不同領域的貢獻與價值，以身為女人而驕傲！
不少粉絲深受她鼓舞，湧入留言表達支持，「沒有人比妳更適合推廣這個特展，因為每個女孩都有自己的獨特與故事。而分享這些故事又能帶給我們更多不同的感動與感觸」、「妳也是注定要發光」、「謝謝郁婷一直為女性發聲～真的是Born To Shine 的最佳代言人之一」、「已購票，謝謝郁婷的分享，好期待去看展覽」。
國家地理女性經典影像展票價資訊、售票連結一次看
【展覽時間】
2024年12月21日至2025年4月6日
【展覽地點】
松山文創園區1號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
【票價資訊】
展期單人票：450元
展期雙人票：900元
展期三人票：1350元
展期四人票：1800元
愛心票：225元
未滿3歲兒童免票
【購票管道】
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月10日至2025年01月08日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女力主題影像展』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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