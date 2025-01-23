和牛控看過來！全台10大麻辣火鍋吃到飽推薦 高CP值超滿足

盡情嗑麻辣鍋就是爽！

你愛在火鍋世界尋求刺激嗎？走進麻辣火鍋吃到飽餐廳，各店家的獨門秘方加入辛香料、辣油、花椒等，融合熬製出濃厚帶勁的湯底，撲鼻而來的濃郁香氣，讓人瞬間垂涎三尺。麻辣火鍋吃到飽最大魅力在於高CP值，想吃肉片、海鮮或蔬菜通通有，肉肉控不能錯過的澳洲純血和牛、日本FI國產牛、安格斯黑毛牛、伊比利豬，輕輕涮入熱騰騰的鍋中，瞬間鎖住鮮嫩肉汁，麻辣夠味；對於海鮮愛好者來說，鮮蝦、蛤蜊、魚片煮入麻辣湯增添了鮮甜的風味，忍不住一口接一口，吃到停不下來。

麻辣鍋底的湯汁擁有「麻」的酥麻感和「辣」的猛烈穿透力，層次豐富且回味無窮，挑戰每位食客的耐辣程度，也為火鍋老饕帶來無限驚喜。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，找出全台網路熱門十大麻辣火鍋吃到飽，無論是朋友相約或家人聚餐，絕對能盡情享受、滿足整桌人的胃！

No.1 嚮辣和牛麻辣鍋吃到飽

王品嚮辣提供

王品嚮辣提供

準備好迎接麻辣與和牛的完美碰撞了嗎？嚮辣和牛油麻辣鍋，帶你進入一場「和牛自由」的極致享受！

以正宗四川麻辣鍋為靈感，搭配多款高品質和牛肉品，嚮辣提供融合了日本A5稀珍和牛油和新鮮朝天椒爆炒讓湯底更濃醇，涮料更入味！這等最佳黃金比例，不管涮和牛、涮海鮮、涮火鍋料，都能完美包覆食材，堪稱麻辣鍋吃到飽界湯頭天花板。

特選澳洲冠軍純血和牛，擁有可追溯生命週期的100%珍貴日本血統，是澳洲只有5%的稀有品種；配上金賞鮮切和牛、安格斯黑毛牛，讓人陶醉在麻辣與和牛油脂相互交融的完美雙重奏中。網友推薦表示，「麻辣鍋很香很有層次也比較天然，海鮮不錯夠新鮮，自助吧也很滿意」、「澳洲純血和牛才是我不變的愛耶」，「真的是從頭到尾都讓人心滿意足的一餐」。

嚮辣主打798冠軍和牛嚮價位，不到八百就可以和牛海鮮吃到飽！無限續點的Q彈鴨血、軟嫩豆腐，超過百種食材的自助吧也是一大亮點，包括新鮮蔬菜、火鍋料、甜點、飲品等，任你隨心挑選，無限享用。

此外，嚮辣西門店還有與台灣鮮果手搖「大苑子」聯名獨家飲品蜜桃蘋果冰沙、網美霜淇淋、哈根達斯以及讓人拍照拍不停的「辣妹文字燒」，享受美食同時也能收穫滿滿的網美照，讓你成為社群平台最炙手可熱的美食家。

現場還有「嚮辣抓抓樂」讓饕客們一起感受好吃又好玩又好拍的麻辣享宴。還在等什麼？趕快揪團，過年前後到2/28都有15人同行1人免費的優惠，快帶著你愛吃美食的親朋好友，體驗這場融合創意與經典的麻辣盛宴，手刀訂位嚐鮮去！

No.2 新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+

馬辣國際餐飲集團將自家麻辣火鍋品牌不斷升級，推出馬辣、新馬辣，滿足不同客群需求。其中新馬辣又發展出｢Plus+」，結合吃到飽和升級版食材，讓人一試成主顧！麻辣鍋和花雕雞鍋最受網友推薦，麻辣鍋以數十種藥材熬製，香氣濃郁卻不辣口，花雕雞鍋微帶酒香，滋味迷人，主打海鮮天使紅蝦肉質鮮甜，搭配高級安格斯牛、松阪豬，肉質鮮嫩多汁，一口咬下香氣四溢。

相較於新馬辣，新馬辣Plus+提供了更多豪華食材，滿足老饕的味蕾，飽滿的肉品和海鮮，還有各式冰品無限供應，適合三五好友聚會，大啖美食，吃到過癮再回家！

No.3 小福利麻辣鍋

翻攝FB／小福利 麻辣鍋

最近在社群平台上爆紅的美食新星「小福利麻辣鍋」，提供頂級麻辣鍋、創意百匯，美味無限享用，令人食指大動的現切肉片，片片多汁，輕輕涮煮，入口感受油花在嘴裡綻放，滿滿肉香讓人一口接一口。許多網友表示，店家餐點選擇多、食材新鮮，尤其是整體服務真的是沒話說。

湯底方面，經典麻辣鍋以牛油和中藥材熬煮，溫醇帶勁，香氣層次豐富；汕頭湯底以大骨熬製，清香不搶味、鮮甜無比，還有醇厚的番茄鍋和雞湯鍋，濃郁不膩口。別忘了多層次的秘製沙茶醬，炸物、炙燒握壽司和經典蓋飯，無論炸蝦天婦羅還是和牛咖哩，都是絕配！最後來一份義式冰淇淋，為這場美食盛宴劃下完美句點。

No.4 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

「有一種餓，叫馬辣怕你餓！」馬辣以超值價格和豐富食材吸引大批食客，經常推出厲害的優惠，標榜超高CP頂級麻辣火鍋，海鮮、肉品爽爽吃，還有多種冰淇淋，真的讓人選擇困難。

有吃過的網友評論：「這裡的食材豐富，有很多元化的選擇」、「用料與味道有一定水準，南京店還附有當時其他分店較少見的現打果汁區」、「羊肉、豬腿肉很好吃，蝦滑和花枝滑自己在自助吧檯挖，真的很爽」、「水果香瓜跟龍眼都很甜，豬肉片推薦松阪豬，玉米跟螃蟹都很新鮮好吃」。

No.5 辛殿麻辣鍋

辛殿麻辣鍋信義店2024年全新開幕，智利拼貼藝術家史丹利鞏薩斯奇為此店特別創作了一幅名為「快樂」的全新藝術作品，整體空間更寬敞，讓人吃得更爽快，還提供自助式氮氣機無限暢飲、歐洲米其林餐廳指定使用的La Menorquina 梅諾卡冰淇淋吃到飽！

兩款必試湯底麻辣鍋和養生白鍋，麻辣鍋湯頭濃郁，麻而不過辣，搭配嫩豆腐和吸滿湯汁的鴨血十分美味，有食客推薦「香而不辣也不至於太油」、「肉品都很新鮮不會有股腥羶味」、「蒜頭白湯鍋底讓我超驚豔」。從美國Choice頂級後腹牛五花到台灣特級黑毛豬，肉質鮮嫩多汁、肉香四溢，還有紐西蘭羊肉、牛舌等選擇，新鮮海鮮、火鍋料和時蔬也是無限供應，應有盡有。

另外，辛殿先前與知名手搖SOMA聯名的「芒果高山青特調」，口感清新，還能無限暢飲，讓許多網友大讚超划算，限量推出期間成功帶起一波網路聲量。

No.6 辛巴適麻辣鍋

知名四川風味麻辣火鍋店「辛巴適」日前宣布，台北1號店因租約到期於9月22日熄燈，自從2019年在澎湖創立以來，「辛巴適」以超值吃到飽、麻辣十足的火鍋風靡全台，麻辣湯底、鮮嫩的牛肉、海鮮和多樣的配料，讓人都愛不釋口，前陣子推出的全台獨家「金枕頭榴槤+榴槤火鍋吃到飽」，吸引許多饕客爭相前往體驗。

為了回饋顧客的支持，台北1號店當時在熄燈前推出了酸菜魚吃到飽、秋蟹和牛吃到飽等超值活動，讓每一位食客都能享受滿滿的美味，雖然如今台北的分店已結束營業，但大家仍可前往林口店、新竹店、台南店或澎湖店，品嘗到辛巴適獨家的麻辣滋味。

No.7 饗麻饗辣／饗麻饗辣PLUS

翻攝FB／饗麻饗辣 PLUS LaLaport 台中店

「饗麻饗辣」是源自台南的知名麻辣火鍋品牌，以中藥湯底和新鮮食材為特色，吸引了眾多食客。成立至今已有十多年的歷史，並在台中、高雄等地設有多家分店。

饗麻饗辣的成功來自於其創新經營模式，2021年開始，品牌走入百貨商場分眾經營，並於2023年開設台中LaLaport PLUS店，以更高標準提供食材選品、精進供餐水準，就是要帶給顧客非凡的體驗。

各分店甚至發展不同特色菜和湯底，例如高雄夢時代店提供「北海道牛奶湯」、台南國賓店提供鐵板燒，台中LaLaport PLUS店則主打日本生食級干貝、帶殼鮑魚等高級精緻食材，令饕客們眼前一亮，直呼看到「天香麻辣湯」、「御膳白雪湯」和「西瓜綿湯」等多款創新湯底，就口水直流。

No.8 皇家帝國麻辣火鍋吃到飽

如果你是麻辣鍋控，又熱愛吃到飽，那老牌的皇家帝國麻辣火鍋吃到飽絕對要知道！這間位於萬華區的火鍋名店已有20年歷史，主打高CP值與豐富食材選擇，是台北麻辣火鍋界的經典推薦之一。

招牌麻辣湯底用料豐富，以多種中藥材調配出獨特風味，香氣撲鼻，鴨血與豆腐在湯中熬煮得入味濃郁，一口就能感受到麻辣與軟嫩的絕妙融合。有部落客大推新品青花椒鍋，麻中帶香卻不刺辣，別有一番風味。

沒有新潮的裝潢，但在食材上可以看見店家滿滿的用心，各式肉品、豐盛海鮮、經典火鍋料、丸子、蔬菜任你無限選夾。種類多元的飲料吧也是一大亮點，從阿薩姆奶茶、特上紅茶到經典蘋果西打、黑松沙士通通有，滿足各年齡層不同的口味需求。

No.9 豪饌頂級麻辣火鍋吃到飽

位於台北中山區林森商圈的豪饌頂級麻辣火鍋，24小時營業，主打奢華三國和牛，美國、日本、澳洲和牛全都可以一網打盡，讓肉控們大快朵頤。此外，伊比利松板豬、Prime牛嫩肩和本土溫體牛也都選材優質、入口鮮甜，還有笑容滿滿的可愛機器人送餐，快速供應新鮮肉品，不用久等就能開動，特別適合辛勤的加班族隨時來犒賞自己，冬天涮肉喝湯超級暖心。

豪饌的自助吧超豐富，近百種高檔食材任君挑選，有小龍蝦、鮑魚、牛三寶，甚至有蛋腸、豬腦、腰子等少見美味。湯底則推薦鴛鴦鍋組合，如麻辣鴨血豆腐鍋搭配東北酸菜白肉鍋，麻辣的濃郁香氣加上酸菜的爽脆，一口接一口停不下來。有趣的是，先前與三立影集《省省吧！我家富貴發》曾攜手合作推出「省省吧」活動，在影集宣傳期間，有名字叫「富貴」的顧客享988元頂級肉品吃到飽，更可獲贈龍蝦一份，結帳時說出劇名還能拿到200元折價券，引發網友關注。

No.10 心心麻辣鍋

知名動漫《七龍珠》中，集滿七顆龍珠就召喚神龍實現願望，想不到這家麻辣鍋店竟然有實體化的龍珠！心心麻辣鍋的「當月壽星福利」席捲IG打卡牆，只要提前預訂就能獲得限量「七龍珠生日禮」，用動物性膠原蛋白做成的七龍珠造型膠凍，放入湯底後增添湯頭的膠質感，每口都能品味到豐厚的濃郁層次，還附上可愛的胡蘿蔔星星，讓人食指大動！

心心麻辣鍋招牌麻辣湯底以大紅袍與多種香料熬煮而成，麻香溫和不嗆口，適合一般辣度偏低的食客。如果你喜歡濃郁口感，牛奶鍋以艾曼塔起司和鮮奶打造，將可愛的小熊融入鍋中，煮海鮮和蔬菜後更顯香醇、順口，絕對是牛奶控的天堂。豐富的選擇、優質的食材，加上店家細心設計的美味體驗，無論是聚餐還是生日宴，都讓人回味無窮。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月21日至2025年01月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

每一口都驚豔！全台和牛控必訪頂級鐵板燒Top 7 從味蕾到視覺的奢華享受

麻辣、牛奶、酸白菜！特色火鍋熱門湯底TOP 10 火鍋星人的摯愛湯底是哪款？

foodpanda合作商家十大都市傳說！下雨天沒餐廳是真的嗎？

超狂限定聯名商品！十大日式連鎖餐廳各出奇招 引爆粉絲搶購潮

《黑白大廚》雙北美食地圖！白種元欽點的10大台灣小吃揭曉 珍奶、香腸人潮排爆