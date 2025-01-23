快訊

韓國瑜談訪美「爆大紅盤」：距川普僅25公尺、見新政府官員

京華城案台北地院今日首開準備庭 傳喚邵琇珮、彭振聲、李文宗

聽新聞
0:00 / 0:00

「BBC」再聚首 LV 2025秋冬男裝 法美日聯軍強勢襲來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pharrell Williams與NIGO的剪影輪廓，陸續出現在領帶、高領外套胸前、毛帽、手套等細節。圖／Louis Vuitton提供
Pharrell Williams與NIGO的剪影輪廓，陸續出現在領帶、高領外套胸前、毛帽、手套等細節。圖／Louis Vuitton提供

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）昨日發表了2025秋冬男裝，由男裝創意總監Pharrell Williams主導，邀請日本潮人NIGO擔任客座設計師，一同發表了合計84套造型，看秀來賓包含亞洲、歐洲、美洲全數40位東西名人包含孔劉、Bradley Cooper、Adrien Broody、日星平野紫耀，更展現了LV的超強好人緣。

由於Pharrell Williams與NIGO兩人曾在2005年創立Billionaire Boys Club「百萬男孩俱樂部」，本季服裝與配件也大量出現Pharrell Williams與NIGO的剪影輪廓在領帶、高領外套胸前、毛帽、手套，甚至行李箱，象徵一次法（LV）、美（Pharrell Williams）、日式（NIGO）風格的混搭，也似BBC的強勢再聚首。

日本元素散見於服裝不同細節，無論是成套服裝與長褲上的塗鴉字體、將Monogram與棋盤格結合日本常見的雲霧紋，又或是棒球服上以日文片假名的ヴィトン（Vuitton），都煥發出奇妙光芒；上窄、下寬，直筒或帶點喇叭的輪廓，加上Look 1造型中Speedy包款上的鏈條、垂掛的鑰匙圈，都帶人仿佛重回2000年的街頭潮流，讓大男孩也能重返Y2K年代。

Courrier Lozine 110行李箱成為不亞於服裝的第二主角，並在Look 11、Look 17、Look 19、Look 25、Look 27、Look 35、Look 79、Look 81中被模特兒以推車盛重登場，並帶來彩色、螢光、粉紅、透明、8 bit風格數位迷彩的多種版本；Look 17與Look 19則是與日本藝術家東信（Azuma Makoto）合作，以特殊工序將真實花卉封存於透明丙烯酸玻璃內，營造出幻夢般的戲劇效果。

全套84男裝中模特兒大量穿上多達50種配色的LV ButterSoft運動鞋，鞋款使用如奶油般的柔軟皮革，搭配filetage邊框、bruni邊染、黃色縫線與橡膠鞋底，有望成為品牌秋冬最強單品；大量的腰鍊、掛在腰上的鑰匙圈、古巴鏈銀項鍊、放大量體的LV Sailor Chain則成為整體造型的搶眼配飾。

小孩子總期待快點長大成人，而長成的大人則無不期盼回返青春時光。本季Pharrell Williams以更聰慧幽默的設計手法結合美式校園外套、合身西裝、迷彩等元素，也時髦、也玩鬧，將2000後屬於大男孩的潮流翻新打磨成了更閃亮、更時髦的2025版本。還沒長大的六、七年級生彼得潘（們），今年2025秋冬，LV男裝讓你做自己。

Bradley Cooper。圖／Louis Vuitton提供
Bradley Cooper。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton日前發表了2025秋冬男裝秀。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton日前發表了2025秋冬男裝秀。圖／Louis Vuitton提供
Look 1粉紅色包款上的金色鏈結搭配深咖啡色西裝，暗示了2000年街頭潮流與當代時裝的巧妙連結與回歸。圖／Louis Vuitton提供
Look 1粉紅色包款上的金色鏈結搭配深咖啡色西裝，暗示了2000年街頭潮流與當代時裝的巧妙連結與回歸。圖／Louis Vuitton提供
棒球衣上的日文片假名、將西裝改造為寬袖風格，西裝上的雲霧紋飾，讓本季服裝藏入了結構或裝飾性的日本元素。圖／Louis Vuitton提供
棒球衣上的日文片假名、將西裝改造為寬袖風格，西裝上的雲霧紋飾，讓本季服裝藏入了結構或裝飾性的日本元素。圖／Louis Vuitton提供
粉紅色格紋的開襟衫、包款上的龍蝦裝飾、寬褲與球鞋，展現了大男孩心中的不滅童心。圖／Louis Vuitton提供
粉紅色格紋的開襟衫、包款上的龍蝦裝飾、寬褲與球鞋，展現了大男孩心中的不滅童心。圖／Louis Vuitton提供
LV與日本花卉藝術家東信合作，打造出奇幻華美的行李箱。圖／Louis Vuitton提供
LV與日本花卉藝術家東信合作，打造出奇幻華美的行李箱。圖／Louis Vuitton提供
皮外套、七分褲與高筒靴，宛如將Pharrell Williams的造型完美復刻。圖／Louis Vuitton提供
皮外套、七分褲與高筒靴，宛如將Pharrell Williams的造型完美復刻。圖／Louis Vuitton提供
（由右至左）韓星J-Hope鄭號錫、日星平野紫耀、Andrien Broody。圖／Louis Vuitton提供
（由右至左）韓星J-Hope鄭號錫、日星平野紫耀、Andrien Broody。圖／Louis Vuitton提供
孔劉。圖／Louis Vuitton提供
孔劉。圖／Louis Vuitton提供

LV 日本 服裝

延伸閱讀

坂口健太郎、金秀賢現身！Prada米蘭男裝秀義式風流

行車事故...北投2男當街互毆 他鑰匙圈藏尖物反遭狠踹倒地

下飛機被緝毒犬猛聞行李！他腦袋空白開箱受檢 下秒領犬員尷尬狂怨狗狗

行李箱裝女友回宿舍 CBA球員「熬夜作業」 她發圖害到他

相關新聞

「BBC」再聚首 LV 2025秋冬男裝 法美日聯軍強勢襲來

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）昨日發表了2025秋冬男裝，由男裝創意總監Pharrell Willi...

三星Galaxy S25旗艦系列3款新機正式亮相 AI功能再升級

Samsung Galaxy Unpacked 2025年度新機發表會稍早登場，三星宣布全新推出3款旗艦新機，Galax...

有行旅／探索西雅圖 諸神的冰與火殿堂

探索美國西北的壯麗與奇幻之旅，從西雅圖起程，造訪奧林匹克國家公園，在熱帶雨林、小溪瀑布與壯麗海岸線間漫步；再前往雷尼爾山...

年節送禮首選青森蘋果 會長加川雅人親授獨門切法、美味保存秘訣

台灣人愛吃蘋果，對日本青森蘋果尤其喜愛，每年都進口2萬多噸以上，不只特殊香氣、脆甜口感大受台灣民眾歡迎，紅通通的蘋果賣相...

壽司郎「極上鮪魚大腹」特價40元！A4和牛、松葉蟹上桌

迎接新春，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起至2月9日期間，推出期間限定「喜食臨門」主題餐點，提供豪華海味鐵火捲拼盤、海膽鮭...

《烈火救援》個人生死於度外的英雄們！為了拯救生命及整個家庭

7名消防人員二次進入火場救援，被高溫倒塌的建築活埋，最後6人殉職，僅有1人生還。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。