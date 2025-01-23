「BBC」再聚首 LV 2025秋冬男裝 法美日聯軍強勢襲來

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）昨日發表了2025秋冬男裝，由男裝創意總監Pharrell Williams主導，邀請日本潮人NIGO擔任客座設計師，一同發表了合計84套造型，看秀來賓包含亞洲、歐洲、美洲全數40位東西名人包含孔劉、Bradley Cooper、Adrien Broody、日星平野紫耀，更展現了LV的超強好人緣。

由於Pharrell Williams與NIGO兩人曾在2005年創立Billionaire Boys Club「百萬男孩俱樂部」，本季服裝與配件也大量出現Pharrell Williams與NIGO的剪影輪廓在領帶、高領外套胸前、毛帽、手套，甚至行李箱，象徵一次法（LV）、美（Pharrell Williams）、日式（NIGO）風格的混搭，也似BBC的強勢再聚首。

日本元素散見於服裝不同細節，無論是成套服裝與長褲上的塗鴉字體、將Monogram與棋盤格結合日本常見的雲霧紋，又或是棒球服上以日文片假名的ヴィトン（Vuitton），都煥發出奇妙光芒；上窄、下寬，直筒或帶點喇叭的輪廓，加上Look 1造型中Speedy包款上的鏈條、垂掛的鑰匙圈，都帶人仿佛重回2000年的街頭潮流，讓大男孩也能重返Y2K年代。

Courrier Lozine 110行李箱成為不亞於服裝的第二主角，並在Look 11、Look 17、Look 19、Look 25、Look 27、Look 35、Look 79、Look 81中被模特兒以推車盛重登場，並帶來彩色、螢光、粉紅、透明、8 bit風格數位迷彩的多種版本；Look 17與Look 19則是與日本藝術家東信（Azuma Makoto）合作，以特殊工序將真實花卉封存於透明丙烯酸玻璃內，營造出幻夢般的戲劇效果。

全套84男裝中模特兒大量穿上多達50種配色的LV ButterSoft運動鞋，鞋款使用如奶油般的柔軟皮革，搭配filetage邊框、bruni邊染、黃色縫線與橡膠鞋底，有望成為品牌秋冬最強單品；大量的腰鍊、掛在腰上的鑰匙圈、古巴鏈銀項鍊、放大量體的LV Sailor Chain則成為整體造型的搶眼配飾。