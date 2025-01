三星Galaxy S25旗艦系列3款新機正式亮相 AI功能再升級

Samsung Galaxy Unpacked 2025年度新機發表會稍早登場,三星宣布全新推出3款旗艦新機,Galaxy S25 Ultra、 S25+,以及S25,主打更無縫、直覺且個人化的AI功能,搭配星粉們最喜愛的專業攝錄影功能,讓Galaxy AI更加符合使用者日常工作、娛樂、社群全方位需求。

廣受許多用戶歡迎「搜尋圈」功能再進化,新的「AI智慧選取」功能,除了基本的搜尋畫面內容,更可以自動辨識並提供下一步建議,例如將選取風景照設定為桌布、自動檢查選取段落的文法或進行摘要,或是快速開啟生成式圖片編輯模式。

另外,也將本機內的搜尋功能變得更口語、更人性化,比如想要從成千上萬張家庭照找出經典時刻,只需說出「找出去年兒子坐在海灘的照片」,就能立刻重溫美好回憶。找不到某個功能設定,也可以輕鬆透過語音指令來調整。

而為了讓Galaxy S25系列變得更像隨侍在側的貼心助理,這次也新增了「Now Brief」個人頭條,以及「Now Bar」功能,Now Brief就像個人秘書,會針對用戶生活型態,提供實用的個人化建議,像是在早上醒來時,提供當日的天氣預報、行程重點;晚上睡覺前則是自動總結當天活動、回顧精彩照片等。Now Bar則是讓使用者不用解鎖,直接就可以從鎖定畫面查看各種通知,像是關注的球賽比數;或是正在使用的應用程式,像是計時器、語音備忘等。

Galaxy S25系列的拍攝功能也加入更多實用的AI功能,「最佳臉部表情」可在開啟動態拍照時,自動記錄前4秒的影像,團體合照不怕有人眨眼,拍完再換上最佳表情即可拯救醜照,最多支援3人同時捕捉。

「音訊橡皮擦」功能則是讓被譽為「演唱會神機」的Galaxy S系列地位更加穩固,拍下的影片可以透過AI自動識別,分析出人聲、樂器聲、背景環境音等,一鍵消除不想要的部分。