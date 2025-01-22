年節送禮首選青森蘋果 會長加川雅人親授獨門切法、美味保存秘訣

台灣人愛吃蘋果，對日本青森蘋果尤其喜愛，每年都進口2萬多噸以上，不只特殊香氣、脆甜口感大受台灣民眾歡迎，紅通通的蘋果賣相也相當討喜，成為年節送禮的熱門選擇。趁著農曆年前購買蘋果禮盒的旺季，日本青森縣蘋果對策協議會會長加川雅人、業務課長太田優，以及青森蘋果小姐佐佐木千雅再度來台宣傳青森蘋果的世界級美味，更特別來到《聯合報》總部進行拜訪，並致贈一籃在日本也很少見，有著「福」、「LOVE」字樣的文字蘋果，更親自傳授青森蘋果獨門吃法，號召台灣民眾多多購買、實際感受青森蘋果的獨特風味。

會長加川雅人分享，現在正是青森蘋果主力品種「蜜富士」的出貨旺季，本季蘋果栽種期間絕佳的天候狀況，讓青森蘋果的顏色特別紅潤、味道也特別好，香甜美味不管是送禮或自用都很合適。而這次特別帶來的新春限定版文字蘋果，則是選用台灣較少見的「陸奧」品種，特色是有著粉嫩豔麗的外皮，農家於生長時期在表皮上貼上祝福字樣，被貼紙貼住的部分就不會變成紅色，栽種過程需要悉心照料，才能完成有著紅白分明字樣的成果，連在日本都很少見，非常適合用來送禮。

除了得天獨厚的栽種環境與農民一整年的用心栽種，在保存、運送等物流管控上的堅持，更是青森蘋果能夠與其他產地、其他國家品種的蘋果風味完全不一樣的重要原因。採收下來的蘋果，會透過光感選果機，依照大小、形狀、變色程度、糖分等各種規格被分類；而為了能保持蘋果的美味與鮮度，則會透過特殊的CA（Controlled Atmosphere）冷藏設施進行冰存，再依照市場狀況批次輸出販售，這也讓青森蘋果相較其他農產品，可以較不受天候、產期影響，穩定維持銷售狀況，讓消費者一年四季幾乎都吃得到，市場價格也比較平穩。

針對許多民眾困擾的「蘋果到底要不要削皮吃？」問題，會長加川雅人強調，日本蘋果都不會打蠟，有些表皮亮亮的品種，其實都是蘋果天然的油脂，而且靠近果皮的部位營養素含量最豐富，所以非常鼓勵民眾可以洗淨後就可連皮一起食用，另外也建議蘋果買回家可以先冷藏、趁新鮮趕快吃，低溫會讓口感更甜、更好吃。

而為了讓不喜歡吃果皮的民眾也能放鬆享受青森蘋果的美味，會長也特別發明了被暱稱為「Star Cut」的獨特切法，清洗後不去皮、不去核，直接橫切成約1公分以內的薄片，手拿了就可以直接吃，這樣一來每片都只有薄薄的果皮，與果肉比例搭配起來口感更好，不只容易切、不浪費任何果肉，也可以鼓勵大家連皮一起吃。