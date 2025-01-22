壽司郎「極上鮪魚大腹」特價40元！A4和牛、松葉蟹上桌

迎接新春，連鎖迴轉壽司「壽司郎」自即日起至2月9日期間，推出期間限定「喜食臨門」主題餐點，提供豪華海味鐵火捲拼盤、海膽鮭魚卵蟹肉總匯等多款餐點，並有「LOTTE生巧克力派聖代」、「瀨戶內檸檬烤起司蛋糕」等甜點登場。1月24日起，還限量推出「極上鮪魚大腹40元」優惠方案。

期間限定的「喜食臨門」活動中，推出多款豪華餐點。「豪華海味鐵火卷拼盤」以鐵火卷搭配赤蝦、干貝、甜蝦、鮪魚中腹、鮪魚泥和鮭魚卵，每份360元。「海膽鮭魚卵蟹肉總匯」則結合松葉蟹肉、海膽、鮭魚卵3種食材，每份120元。「A4和牛烤牛肉」選用日本九州大分縣的A4和牛後腿肉部位，油脂分布均勻，每份100元。另外還有「廣島縣產酥炸牡蠣」、「炙烤鮭魚腹2貫」、「炭燒鰹魚」、「宮崎縣產菱鰭烏賊」、「店內調理野生花蝦」、「鹽麴甜蝦軍艦」等多種品項同步登場。

本次壽司郎也與「LOTTE 樂天製菓」聯名推出「LOTTE生巧克力派聖代」，以奶酪、海綿蛋糕、草莓丁、草莓淋醬為基底，結合LOTTE 樂天製菓首次在台推出的「生巧克力派」，還有樂天小熊餅乾、樂天TOPPO巧克力夾心棒，帶來豐富的香甜感受，每份150元。「瀨戶內檸檬烤起司蛋糕」主體以奶油起司、牛奶、優格與果汁混和製作，酸甜平衡，每份80元。此外，「奶油濃厚海膽拌麵」也重新調整配料回歸，每份140元；還有升級版的「松露美乃滋黃金脆薯」，每份60元。1月24日起於全台壽司郎並限時限量推出「極上鮪魚大腹」優惠，每份40元。