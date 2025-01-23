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有行旅／探索西雅圖 諸神的冰與火殿堂

聯合報／ 本報訊

探索美國西北的壯麗與奇幻之旅，從西雅圖起程，造訪奧林匹克國家公園，在熱帶雨林、小溪瀑布與壯麗海岸線間漫步；再前往雷尼爾山國家公園沉浸冰川美景。有行旅將帶旅人住在國家公園裡，各二連泊奧林匹克費爾蒙飯店和Paradise Inn。旅程還將探訪充滿童話氣息的德國村（Leavenworth）品味浪漫異國情調；漫遊「暮光之城」電影取景地Forks，沉浸神祕迷人的氛圍；西雅圖探索派克市場的豐富美食、太空針塔壯觀景色。

有行旅《諸神的冰與火殿堂 西雅圖雙國家公園之旅》11天8夜旅程，2025年6月14日至6月23日成行。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517或瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/Y4Rg4x

國家公園 太空 西雅圖

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