長榮航空粉萌機即日起至228 每天2班飛航高雄-香港

長榮航空回應南部旅客的熱情期待，Hello Kitty彩繪機「粉萌機」今天首度飛航高雄-香港航線，自今天（22日）日起至2月28日止，「粉萌機」將執飛高雄-香港來回航班BR-849/BR-850，長榮航空今天也在高雄國際航空站舉辦慶祝活動，高雄國際航空站特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空「粉萌機」首航香港。

長榮航空表示，「粉萌派對」活動現場旅客眾多，不少學校已經開始放寒假了，許多父母帶著小朋友一起來搭乘粉萌機，還有外籍旅客及去年4月參與高雄-香港首航班的日籍鐵粉，得知執飛班機換成粉萌機，便再次特別購票搭乘首航班機，一同共襄盛舉。

旅客若穿著粉色服飾或配戴粉色飾品參加今天「粉萌派對」主題活動，即可兌換精美的長榮航空限量商品。為感謝旅客支持，長榮航空於首航班機候機室舉辦有獎徵答活動，贈送多項長榮航空和Hello Kitty的限量好禮給幸運旅客。旅客蔡先生說，太太及小孩是Hello Kitty的瘋狂粉絲，得知首航消息就立刻買了機票，很興奮在高雄就能搭乘Hello Kitty彩繪機。

搭乘首航班的每位旅客除了可以獲得「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，長榮航空為了與旅客一同喜迎春節，還特別準備了限定版Hello Kitty紅包袋與明信片送給首航班旅客，祝福旅客新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿。