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長榮航空粉萌機即日起至228 每天2班飛航高雄-香港

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
高雄國際航空站特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空「粉萌機」首航香港。圖／長榮航空提供
高雄國際航空站特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空「粉萌機」首航香港。圖／長榮航空提供

長榮航空回應南部旅客的熱情期待，Hello Kitty彩繪機「粉萌機」今天首度飛航高雄-香港航線，自今天（22日）日起至2月28日止，「粉萌機」將執飛高雄-香港來回航班BR-849/BR-850，長榮航空今天也在高雄國際航空站舉辦慶祝活動，高雄國際航空站特別安排灑水儀式，慶祝長榮航空「粉萌機」首航香港。

長榮航空表示，「粉萌派對」活動現場旅客眾多，不少學校已經開始放寒假了，許多父母帶著小朋友一起來搭乘粉萌機，還有外籍旅客及去年4月參與高雄-香港首航班的日籍鐵粉，得知執飛班機換成粉萌機，便再次特別購票搭乘首航班機，一同共襄盛舉。

旅客若穿著粉色服飾或配戴粉色飾品參加今天「粉萌派對」主題活動，即可兌換精美的長榮航空限量商品。為感謝旅客支持，長榮航空於首航班機候機室舉辦有獎徵答活動，贈送多項長榮航空和Hello Kitty的限量好禮給幸運旅客。旅客蔡先生說，太太及小孩是Hello Kitty的瘋狂粉絲，得知首航消息就立刻買了機票，很興奮在高雄就能搭乘Hello Kitty彩繪機。

搭乘首航班的每位旅客除了可以獲得「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，長榮航空為了與旅客一同喜迎春節，還特別準備了限定版Hello Kitty紅包袋與明信片送給首航班旅客，祝福旅客新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿。

長榮航空指出，香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，每天兩班的飛航服務，提供旅客便利的選擇。

「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動特別舉辦有獎徵答活動，特別邀請長榮航空陳耀銘發言人(後排右五)、鍾凱成協理(後排右四)及曾朝煇協理(後排左五)出席頒獎，並與全部得獎者一同合影留念。圖／長榮航空提供
「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動特別舉辦有獎徵答活動，特別邀請長榮航空陳耀銘發言人(後排右五)、鍾凱成協理(後排右四)及曾朝煇協理(後排左五)出席頒獎，並與全部得獎者一同合影留念。圖／長榮航空提供
為歡慶粉萌機首航高雄-香港，長榮航空特別致贈首航班旅客粉萌機限定明信片以及三麗鷗紅包袋，一同歡樂迎新年。圖／長榮航空提供
為歡慶粉萌機首航高雄-香港，長榮航空特別致贈首航班旅客粉萌機限定明信片以及三麗鷗紅包袋，一同歡樂迎新年。圖／長榮航空提供
「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動現場精心佈置拍照打卡區，許多旅客配合粉色主題精心打扮、搭配Hello Kitty頭飾及飾品。圖／長榮航空提供
「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 高雄-香港粉萌派對」活動現場精心佈置拍照打卡區，許多旅客配合粉色主題精心打扮、搭配Hello Kitty頭飾及飾品。圖／長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」即日起至2月28日，每天2航班飛航高雄-香港航線。圖／長榮航空提供
長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」即日起至2月28日，每天2航班飛航高雄-香港航線。圖／長榮航空提供

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