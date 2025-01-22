桃機一航廈美食再升級 引進陽明春天、龜記等在地美食
農曆春節桃機出入境旅客量大增，為滿足旅客需求，昇恆昌免稅商店於桃機第一航廈B4候機室旁推出全新美食區「樂饗食尚」，引進知名台灣人氣手搖品牌龜記茗品、國際速食品牌漢堡王，還有昇恆昌免稅商店自營餐廳品牌「Hómee Rice」，為桃園國際機場注入更多兼具台味及國際化且多元的豐富餐飲體驗。
昇恆昌表示，桃機第一航廈有中華航空、星宇航空、國泰航空及低成本航空旅客，旅客進入機場管制區除了逛免稅商店消費外，也能吃美食，第一航廈B3候機室旁的餐酒館Bistro : D畢卓樂地，是全桃機唯一吃得到明火香煎熟成無骨牛小排的餐廳，一旁Hómee Kitchen還吃的到米其林必比登推薦素食餐廳「祥和蔬食」的「糖醋素雞丁」。
此外，近日在B4候機室旁新開的Hómee Rice以「家的味道」為理念，嚴選台灣在地食材，主打台灣經典家鄉味的極厚切豬排飯及台式海南雞飯等飯類餐點，並與獲米其林綠星殊榮的陽明春天（士林）合作，推出泰式打拋香米飯套餐及泰式綠咖哩小丸子。
飲料部分，台灣人氣手搖品牌龜記茗品首度進駐台灣國際機場，特別推出有別於市區店的全新獨家菜單，包括紅柚花青、蜜芳檸青、樹紅珍奶等特色飲品，還有機場獨賣的朵朵蛋塔。
搭紅眼班機的旅客也不用擔心，A7景觀電子圖書室前引進Yo Kai Express拉麵自動販賣機，讓旅客24小時都吃得到熱騰騰的一風堂博多豚骨拉麵、辣味豚骨涼麵，溫暖旅客的心和胃。
為了讓旅客感受濃濃年味，昇恆昌免稅商在過年期間也將舉辦一系列財神報喜、舞獅賀歲等迎春活動。今天便在桃機第一航廈A區及A9文化藝廊舉辦「印采盈春 臺灣師大國際版畫中心十週年展」的「福蛇來送喜」版畫體驗活動，由版畫老師帶領旅客體驗版畫創作，將喜慶的蛇年圖案印製於紅包袋或春聯，圖案設計上也融入機場元素，象徵旅途平安順利，讓旅客體驗台灣版畫魅力。
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