快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

聽新聞
0:00 / 0:00

蛇年到台中海線體驗文化輕旅行 「清水小願遊」看展吃美食

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中海線1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，看展外順便一嘗清水在地美食。圖／清水小願文創協會提供
台中海線1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，看展外順便一嘗清水在地美食。圖／清水小願文創協會提供

2025年春節將至，台中海線將有一場文化輕旅行，由清水小願文化創意協會結合中港高中、大秀國小，1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，在清水眷村文化園區及五權夜市舉辦藝術文化氣息的過年盛事，順便一嘗清水在地的美食，並帶著滿滿的正能量「玩透海線，吃透夜市」迎接新年。

中港高中高中國中部美術班策畫的「蛇趣踅夜市動漫展」，更以清水五權夜市為靈感，創作出28件真人大小的動漫立牌，包括「阿中牛肉湯」、「柯南臭豆腐」、「洪帥烤肉」等角色，將夜市美食轉化為創意角色，校長簡崐鎰表示，此次活動不僅是學校與社區合作的成果，更讓學生透過藝術專長行銷在地文化，體現清水地方特色與人文風采。他期盼藉由這些創意作品，吸引更多民眾走進清水，體驗不一樣的春節氛圍。

展覽也結合學生的藝術專長與地方特色，創作蛇年版畫、萌蛇彩蛋及動漫立牌作品將於清水眷村文化園區展出，大秀國小學生則以蛇年為題進行版畫創作，結合中西方關於「蛇」的傳說，尤其是以銜尾蛇的無限循環為主題，創作出多件兼具童趣與哲理的作品校長黃琴表示，學生透過藝術表現了「生命生生不息」的理念，帶來視覺與文化的享受。

「2025小願遊」不只讓大家感受春節熱鬧氛圍，五權夜市將同步展出學生創作的袖珍版動漫旗幟，每面旗幟僅30公分高，精緻可愛，成為夜市的一大亮點。展期內，民眾還可向夜市攤位免費索取限量版動漫明信片與紅包袋，數量有限，送完為止。

台中海線1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，看展外順便一嘗清水在地美食。圖／清水小願文創協會提供
台中海線1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，看展外順便一嘗清水在地美食。圖／清水小願文創協會提供

夜市 蛇年

延伸閱讀

爆吃5家基隆廟口美食！號稱廟口最強滷肉飯、8元一口香腸、酒釀湯圓

三星座以食為天！吃不到美食會生氣…雙魚用吃療癒、他只吃最好的

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

8旬翁用漂白水擦陰莖遭灼傷 醫師：清水洗即可

相關新聞

《烈火救援》個人生死於度外的英雄們！為了拯救生命及整個家庭

7名消防人員二次進入火場救援，被高溫倒塌的建築活埋，最後6人殉職，僅有1人生還。

蛇年到台中海線體驗文化輕旅行 「清水小願遊」看展吃美食

2025年春節將至，台中海線將有一場文化輕旅行，由清水小願文化創意協會結合中港高中、大秀國小，1月26日起舉辦的2025...

台灣燈會登上香港「叮叮車」 桃市府：下一波前進日本

桃園市政府宣傳2025台灣燈會，近期陸續在香港、泰國、新加坡和馬來西亞等地投放廣告，吸引國外旅客來桃園玩，下一步將拓展至...

戶外教學新選擇 淡海輕軌機廠將開放企業、學校體驗

新北捷運公司與在地旅學品牌「旅學堂」合作，將淡海機廠轉型為教育與藝術氣息的全齡體驗場域。首場由淡海國小五年級學生搶先體驗...

星宇航空伴「五迷」赴美看演唱會 1月底再抽機票+門票

五月天3月29日將於美國拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium），舉辦「5525回到那一天」25周年巡...

「刁民酸菜魚」首度插旗高雄！打造全台最大旗艦店

高雄也吃得到「刁民酸菜魚」了！2019年在台中逢甲起家的「刁民酸菜魚」，宣布將進駐高雄，開設全台最大旗艦店，同時也是高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。