蛇年到台中海線體驗文化輕旅行 「清水小願遊」看展吃美食

2025年春節將至，台中海線將有一場文化輕旅行，由清水小願文化創意協會結合中港高中、大秀國小，1月26日起舉辦的2025小願遊「蛇趣海線」活動，在清水眷村文化園區及五權夜市舉辦藝術文化氣息的過年盛事，順便一嘗清水在地的美食，並帶著滿滿的正能量「玩透海線，吃透夜市」迎接新年。

中港高中高中國中部美術班策畫的「蛇趣踅夜市動漫展」，更以清水五權夜市為靈感，創作出28件真人大小的動漫立牌，包括「阿中牛肉湯」、「柯南臭豆腐」、「洪帥烤肉」等角色，將夜市美食轉化為創意角色，校長簡崐鎰表示，此次活動不僅是學校與社區合作的成果，更讓學生透過藝術專長行銷在地文化，體現清水地方特色與人文風采。他期盼藉由這些創意作品，吸引更多民眾走進清水，體驗不一樣的春節氛圍。

展覽也結合學生的藝術專長與地方特色，創作蛇年版畫、萌蛇彩蛋及動漫立牌作品將於清水眷村文化園區展出，大秀國小學生則以蛇年為題進行版畫創作，結合中西方關於「蛇」的傳說，尤其是以銜尾蛇的無限循環為主題，創作出多件兼具童趣與哲理的作品校長黃琴表示，學生透過藝術表現了「生命生生不息」的理念，帶來視覺與文化的享受。