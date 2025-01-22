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戶外教學新選擇 淡海輕軌機廠將開放企業、學校體驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡海輕軌沿途有幾米的裝置藝術作品。圖／淡水區公所提供
淡海輕軌沿途有幾米的裝置藝術作品。圖／淡水區公所提供

新北捷運公司與在地旅學品牌「旅學堂」合作，將淡海機廠轉型為教育與藝術氣息的全齡體驗場域。首場由淡海國小五年級學生搶先體驗，搭乘淡海輕軌，沿途欣賞11站公共藝術，最終抵達機廠，探索以幾米繪本場景為靈感打造的導覽動線。

淡海輕軌「Open淡海機廠」計畫結合永續發展目標，與知名繪本作家幾米、旅學堂合作，將冰冷的維修空間，轉化為冒險與學習兼具的祕密基地，現場設計多元活動，包括小小職人體驗、藝術教育工作坊及在地人文探索，讓學童在遊戲中學習、在體驗中成長。

新北捷運公司說，將在今年第二季正式對外開放，為企業日及校外教學提供全新選擇。旅學堂負責人李琪表示，不僅是一趟認識軌道運輸的旅程，更是結合環境教育、藝術美學與在地文化的深度體驗。

淡海國小教務主任張作亘也說，這樣的戶外教學活動不僅增強學童對家鄉的認同感，也讓他們更關注環境永續議，為未來教育模式帶來新啟發。

新北捷運公司與在地旅學品牌「旅學堂」合作，將淡海機廠轉型為教育與藝術氣息的全齡體驗場域。圖／旅學堂提供
新北捷運公司與在地旅學品牌「旅學堂」合作，將淡海機廠轉型為教育與藝術氣息的全齡體驗場域。圖／旅學堂提供

捷運公司 新北捷運 淡海輕軌

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