戶外教學新選擇 淡海輕軌機廠將開放企業、學校體驗

新北捷運公司與在地旅學品牌「旅學堂」合作，將淡海機廠轉型為教育與藝術氣息的全齡體驗場域。首場由淡海國小五年級學生搶先體驗，搭乘淡海輕軌，沿途欣賞11站公共藝術，最終抵達機廠，探索以幾米繪本場景為靈感打造的導覽動線。

淡海輕軌「Open淡海機廠」計畫結合永續發展目標，與知名繪本作家幾米、旅學堂合作，將冰冷的維修空間，轉化為冒險與學習兼具的祕密基地，現場設計多元活動，包括小小職人體驗、藝術教育工作坊及在地人文探索，讓學童在遊戲中學習、在體驗中成長。

新北捷運公司說，將在今年第二季正式對外開放，為企業日及校外教學提供全新選擇。旅學堂負責人李琪表示，不僅是一趟認識軌道運輸的旅程，更是結合環境教育、藝術美學與在地文化的深度體驗。