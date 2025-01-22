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台灣燈會登上香港「叮叮車」 桃市府：下一波前進日本

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上香港著名的「叮叮車」，繞行街區宣傳。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上香港著名的「叮叮車」，繞行街區宣傳。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市政府宣傳2025台灣燈會，近期陸續在香港、泰國、新加坡和馬來西亞等地投放廣告，吸引國外旅客來桃園玩，下一步將拓展至日本等國。市府觀光旅遊局長周柏吟表示，今年燈會主打「親子共遊」與「科技互動」，歡迎大家一起來玩。

觀光旅遊局指出，香港近2年來台旅客居各國之冠，看準香港著名的「叮叮車」每天頻繁繞行街區，所以投放廣告彩繪車身，宣傳燈會6大吉祥物、飛機窗景和桃字燈籠，盼移動廣告能讓宣傳效果最大化。

此外，桃市府行銷也鎖定東南亞旅遊市場，在泰國曼谷市中心的大型購物中心

有燈會動態海報，新加坡與馬來西亞YouTube平台也強力曝光「去有光的地方」形象廣告，邀東南亞旅客探索桃園。

周柏吟表示，今年的台灣燈會結合桃園產業文化與自然美景，主打「親子共遊」與「科技互動」，首波宣傳鎖定香港與東南亞，希望大家知道桃園不只是轉機地，還有豐富山水美景與美食。

周柏吟表示下一波宣傳鎖定日本，不過已有民眾在日本江之島電車發現「台灣燈會 in 桃園」廣告，標題下方還註明活動日期從2月12日到2月23日，另有民眾表示在大阪電車上看到廣告，感動「台日友好」。

2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上香港著名的「叮叮車」，繞行街區宣傳。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上香港著名的「叮叮車」，繞行街區宣傳。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上泰國曼谷市中心的購物中心。圖／桃園市觀光旅遊局提供
2025台灣燈會在桃園，活動廣告登上泰國曼谷市中心的購物中心。圖／桃園市觀光旅遊局提供

台灣燈會 廣告 日本 桃園 香港

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