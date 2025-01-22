《烈火救援》個人生死於度外的英雄們！為了拯救生命及整個家庭

電影改編自真實事件，2001年3月4日清晨3點47分發生的「首爾弘濟洞火災」。

7名消防人員二次進入火場救援，被高溫倒塌的建築活埋，最後6人殉職，僅有1人生還。

此事件為南韓消防史上最大傷亡...

救人的心堅定 但設備跟不上 職場環境比火場還惡劣

圖／車庫娛樂提供

消防員的天職是救援，不過...

且當年的消防員值勤是24小時制，完全的體力活，然後兩班制（當時南韓的警察就已經是三班制）。

消防員不光只是在救火，還有救護車的營運，緊急的救護及重大災害也屬消防員的工作範圍，相當繁重。

所以24小時內出勤的次數，可想而知不會少到哪裡去。

第二輪救援 6名英雄殉職

圖／車庫娛樂提供

第一輪救援完畢之後，被救援的婦人表示兒子還在火災現場裡面。

天職使然，即便相當危險，半夜晚上視線不佳，又是火災現場，但還是再次進到火災現場。

結果就是發生了7名因為建築整個崩塌，導致7名消防員遭到活埋。

圖／車庫娛樂提供

事件發生之後，要展開救援也無法，因為現場巷弄本來地勢就狹小了，又因為違停車輛眾多，挖土機根本無法進來。

只能讓現場的消防人員用徒手挖掘，救援時間絕對不及使用挖土機。

最後導致6名消防員殉職。

事件是消防員改革的分水嶺

此事件之後...

1.消防員從兩班制改成三班制 2.火災現場的違停車輛可以撞開（擴大救援時權利，免賠償責任） 3.韓國也預計消防員醫院（優先照顧消防員給出更好的治療和完善的服務） 4.原本防水裝備，改成必備的防火裝

電影惹人感動的地方許多，最讓人鼻酸的地方是這是真實事件。

希望可以好好借鏡歷史，讓消防員能夠在本身就已處在惡劣的火災現場，能使用好的裝備無後顧的拯救生命...

而這些要求真的僅是最基本的需求罷了！

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