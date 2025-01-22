星宇航空伴「五迷」赴美看演唱會 1月底再抽機票+門票

五月天3月29日將於美國拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium），舉辦「5525回到那一天」25周年巡迴演唱會。星宇航空今也宣布，將擔綱演唱會指定航空，並與旅遊業者合作推出各式行程。此外，旅客1月31日前在星宇航空官方臉書完成任務，還有機會抽台北至美國不限航點來回經濟艙雙人機票及五月天25周年美國巡演雙人套票。

2024年是五月天成軍25周年，五月天於全球舉辦超過70場的「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，其中，3月29日登場的「25週年巡迴演唱會美國站」，館場可容納6萬5000觀眾，預計吸引各國粉絲前往。

星宇航空表示，此次與易遊網合作打造「機票及門票」各式套裝，搭乘星宇航空台北—西雅圖經濟艙來回機票及演唱會門票早鳥價3萬9900元起、搭配入住拉斯維加斯Gold Coast Hotel and Casino酒店2晚每人4萬2555元起。

另外，星宇航空指出，此次也準備演唱會最高票價票券30張，限量提供自官方網站或APP購買3月1日至3月29日由台北出發至北美洛杉磯、舊金山、西雅圖頭等艙旅客，每人2張，旅客可主動向專屬客服申請，票券將依訂位與開票順序贈送，數量有限、送完為止。

星宇航空也說，慶祝開航5周年，官方FB粉絲頁將於1月23日舉辦抽獎活動。凡於1月31日前在指定貼文留言處曬出2024年1月1日起至2025年1月31日搭乘星宇航空的登機證照片，並TAG一位好友，即有機會抽中星宇航空台北至美國不限航點來回經濟艙雙人機票及五月天25周年美國巡演雙人套票。