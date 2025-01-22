快訊

12強賽／7000萬紅包到帳！辜仲諒承諾的獎金 匯入中華隊戶頭

賴總統重話檢討打詐不力 基層警要求道歉：對全台警察公開羞辱

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空伴「五迷」赴美看演唱會 1月底再抽機票+門票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空為五月天25周年巡迴演唱會美國站指定航空。圖／星宇航空提供
星宇航空為五月天25周年巡迴演唱會美國站指定航空。圖／星宇航空提供

五月天3月29日將於美國拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium），舉辦「5525回到那一天」25周年巡迴演唱會星宇航空今也宣布，將擔綱演唱會指定航空，並與旅遊業者合作推出各式行程。此外，旅客1月31日前在星宇航空官方臉書完成任務，還有機會抽台北至美國不限航點來回經濟艙雙人機票及五月天25周年美國巡演雙人套票。

2024年是五月天成軍25周年，五月天於全球舉辦超過70場的「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，其中，3月29日登場的「25週年巡迴演唱會美國站」，館場可容納6萬5000觀眾，預計吸引各國粉絲前往。

星宇航空表示，此次與易遊網合作打造「機票及門票」各式套裝，搭乘星宇航空台北—西雅圖經濟艙來回機票及演唱會門票早鳥價3萬9900元起、搭配入住拉斯維加斯Gold Coast Hotel and Casino酒店2晚每人4萬2555元起。

另外，星宇航空指出，此次也準備演唱會最高票價票券30張，限量提供自官方網站或APP購買3月1日至3月29日由台北出發至北美洛杉磯、舊金山、西雅圖頭等艙旅客，每人2張，旅客可主動向專屬客服申請，票券將依訂位與開票順序贈送，數量有限、送完為止。

星宇航空也說，慶祝開航5周年，官方FB粉絲頁將於1月23日舉辦抽獎活動。凡於1月31日前在指定貼文留言處曬出2024年1月1日起至2025年1月31日搭乘星宇航空的登機證照片，並TAG一位好友，即有機會抽中星宇航空台北至美國不限航點來回經濟艙雙人機票及五月天25周年美國巡演雙人套票。

星宇 演唱會 美國

延伸閱讀

杏仁咪嚕「杏仁宮燈節聯歡晚會」票券即日啟售 演唱會2/22、2/23盛大開唱

大銀幕為好狐應援！holo白上吹雪首場個人演唱會 威秀影城同步直播

星宇航空與德國Steiff合作推出全新周邊商品「機師熊」和「空服熊」

星宇推新周邊 「機師熊」和「空服熊」即起限量開賣

相關新聞

星宇航空伴「五迷」赴美看演唱會 1月底再抽機票+門票

五月天3月29日將於美國拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium），舉辦「5525回到那一天」25周年巡...

「刁民酸菜魚」首度插旗高雄！打造全台最大旗艦店

高雄也吃得到「刁民酸菜魚」了！2019年在台中逢甲起家的「刁民酸菜魚」，宣布將進駐高雄，開設全台最大旗艦店，同時也是高雄...

全家APP單日快閃咖啡、茶5.2折起 刮刮樂試手氣拼哈根達斯全年免費

迎接即將到來的9天新年假期，全家便利商店搶先送上優惠，預告1月24日將推出買跨店取單日快閃，Let's Café、私品茶...

春節新年最強潮鞋 Balenciaga Monday Shoe每日如新

一天之初，需要新計畫、新方向也需要新造型。法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表了第一雙「全皮革」休閒運動鞋，...

睡在比薩裡！必勝客「比薩睡袋」保暖還能當毛孩小窩

繼「比薩造型暖暖包」與「起司造型觸控小夜燈」後，必勝客這次將人氣口味夏威夷比薩等比例逼真放大，推出超Q「比薩造型睡袋」，...

黃仁勳「兆元宴」喝什麼威士忌？網友瘋傳是這款

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前二度跟重要供應鏈夥伴吃尾牙，與會重量級貴賓身價合計「破兆元」，現場席開超過5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。