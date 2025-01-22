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「刁民酸菜魚」首度插旗高雄！打造全台最大旗艦店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
刁民酸菜魚。圖/刁民酸菜魚提供
刁民酸菜魚。圖/刁民酸菜魚提供

高雄也吃得到「刁民酸菜魚」了！2019年在台中逢甲起家的「刁民酸菜魚」，宣布將進駐高雄，開設全台最大旗艦店，同時也是高雄首間門市，地坪達到112坪，預計今年4月正式開幕。

「刁民酸菜魚」以龍骨高湯、秘罈醃製台灣酸菜、烏鱧魚片等多重元素，打造出極具特色的招牌秘罈酸菜魚，其他還有完美蝦滑、硬硬的炸雞雞等特色餐點，成功獲得許多消費者青睞，用餐時段總是吸引長長的排隊人潮，並且掀起台灣的酸菜魚風潮。目前刁民在台北、台中共計有6間分店，2024年營業額達到12億。

刁民酸菜魚在2025年即將首度進軍南部市場，開設高雄旗艦店。店址位於裕誠路，地坪為112坪，建物挑高5米。相較於台北分店進駐商場的差異，高雄首間門市延續台中店鋪的街邊店風格，帶來寬敞舒適的用餐空間，將成為全台最大的刁民旗艦店。隨著新店開幕在期，業者也預計2025年營業額可突破15億元。

成功 消費者 酸菜魚

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