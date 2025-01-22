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全家APP單日快閃咖啡、茶5.2折起 刮刮樂試手氣拼哈根達斯全年免費

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
哈根達斯推出「歡聚極致刮刮樂」活動， 即日起開放於APP購買，每張售價168元，保底可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會免費吃一整年。圖／全家便利商店提供
哈根達斯推出「歡聚極致刮刮樂」活動， 即日起開放於APP購買，每張售價168元，保底可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會免費吃一整年。圖／全家便利商店提供

迎接即將到來的9天新年假期，全家便利商店搶先送上優惠，預告1月24日將推出買跨店取單日快閃，Let's Café、私品茶最低5.2折起，Fami!ce霜淇淋也有3支99元優惠。想要試手氣刮大獎，全家會員APP更推出2款刮刮樂，有機會抽中iPad Air、iPad Pro，或是哈根達斯免費吃一整年。於FamiPort及會員APP列印紅包袋、春聯等喜氣印刷品，還能參與「全家金賀鴨，蛇麼都好玩」便利服務抽獎趣活動，有機會抽中雙人峇厘島Hoshinoya頂級度假村機+酒。

1月24日隨買跨店取杯裝商品一日閃購，包含Let's Café、私品茶及Fami!ce全家霜淇淋眾多明星商品，最低5.2折起，350杯特濃經典美式或295杯特濃經典拿鐵、私品茶65元飲品一次購足都只要9,999元，一次把整年額度都買齊。喜愛Fami!ce霜淇淋的消費者也不能錯過APP隨買跨店取49元系列3支99元的優惠。

想要拼手氣以小搏大，即日起起會員APP開賣「春節好運刮刮樂」，每張200元，保底最少220元全家紅利金加200點會員點數外，另外還有機會抽中iPad Air。喜歡吃冰淇淋的則不能錯過哈根達斯「歡聚極致刮刮樂」活動，每張售價168元，保底可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中1年份哈根達斯冰品，天天都能免費吃冰；此外還有優惠券、品牌週邊商品等好禮，更有10,000元全家紅利金等獎項，活動結束後將再抽出1名iPad Pro幸運得主。

另外，全家APP生鮮平台「食食購」貼心推出星耀年菜系列專區，多款精選名店年菜和異國料理任你挑選，即日起至1月28日除夕當天，還有滿1.288元即享8.8折專屬優惠，且年節期間仍維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，當晚8點前於下訂，最快後天就能至「全家」取貨。

還有「全家行動購」居家用品、年貨零食超齊全，1月25日至2月2日期間，每天20:00起更加碼推出天天爆品1折搶購活動，居家精品小家電便宜帶回家，一年一次的好康千萬要把握。

1月24日上午10點起，全家APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋49元系列3支99元。圖／全家便利商店提供
1月24日上午10點起，全家APP隨買跨店取Fami!ce霜淇淋49元系列3支99元。圖／全家便利商店提供
全家「春節好運刮刮樂」每張200元，最少可得220元全家紅利金，最高可獲得400元紅利金，還加贈200點會員點數，有機會抽中iPad Air。圖／全家便利商店提供
全家「春節好運刮刮樂」每張200元，最少可得220元全家紅利金，最高可獲得400元紅利金，還加贈200點會員點數，有機會抽中iPad Air。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort及APP雲端列印服務，多款特色紅包袋、春聯、貼紙等任你選，讓你成為過年最有梗的大人。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort及APP雲端列印服務，多款特色紅包袋、春聯、貼紙等任你選，讓你成為過年最有梗的大人。圖／全家便利商店提供
全家APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推出「星耀年菜系列專區」，自即日起至1月28日除夕當天，推出滿1,288元即享8.8折專屬優惠。圖／全家便利商店提供
全家APP「Fami煮煮」因應年節需求，特別推出「星耀年菜系列專區」，自即日起至1月28日除夕當天，推出滿1,288元即享8.8折專屬優惠。圖／全家便利商店提供

刮刮樂 年菜 霜淇淋

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