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春節新年最強潮鞋 Balenciaga Monday Shoe每日如新

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga Monday Shoe黃色款，33,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Monday Shoe黃色款，33,500元。圖／Balenciaga提供

一天之初，需要新計畫、新方向也需要新造型。法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表了第一雙「全皮革」休閒運動鞋，Monday Shoe！強調結合復古跑鞋、手工細節與仿舊痕跡，讓每一天都像星期天一樣成為全新開始，同時Balenciaga亦發表了2025農曆新年系列，邀請中國演員張小斐、演員及歌手「火箭少女」楊超越、模特兒劉冰冰拍攝短片，呈現家居、清新質感的年節單品推薦。

早早掀起一波前衛也仿舊運動鞋風潮的Balenciaga，本次新款Monday Shoe堪稱開春以來的重量級單品，鞋款具有拉長的線條比例與結構，相似於先前問世的3XL、XXL系列的圓弧，Monday Shoe系列的底部更為扁平、修長。鞋履的材質使用皮革鞋面搭配科技橡膠鞋底，

同時毛邊、縫線與磨損等各種細節則像長年穿戴後、留在表面的時光痕跡。鞋側並有著Balenciaga經典的品牌首字母大寫B字樣，展現最貼近地表的戲劇張力與存在感，同時每種配色都將提供純新、仿舊兩種版本，喜新或喜舊？皆有所選。

台灣首波已帶來白灰黑、全黑兩款男女鞋，第二波則將分別於1月24與1月31日，「追加」男鞋的藍白黑色款，以及女鞋的粉白黑色款，可於台北微風信義、台北新光信義新天地A9、台北微風廣場、台北101、台中新光三越中港店1+2F，以及高雄漢神巨蛋等Balenciaga專賣店或官方網站balenciaga.com洽詢。

另一邊、Balenciaga發表的2025農曆新年形象與單品，則邀請了張小斐、楊超越與劉冰冰入鏡。大量近乎純白的室內空間背景，傳遞了一種放鬆、自我的空間感，三人面對鏡頭像是站在鏡子前一樣，畫外音則像是真心流露的情感，對自己喊話、加油打氣迎向春節長假與新年。Balenciaga 2025新年系列包含了丹寧與法蘭絨連帽夾克、皮外套、長袖運動T恤、運動褲，皆為實穿的Ready to wear成衣單品；單品清一色以深色、黑色為主，一反農曆新年金色、大紅的喧鬧，擁抱真實的自己、接納自己，或就是Balenciaga未曾言說、但以服裝表達的新年姿態。

Balenciaga Monday Shoe全黑色款，33,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Monday Shoe全黑色款，33,500元。圖／Balenciaga提供
中國模特兒劉冰冰。圖／Balenciaga提供
中國模特兒劉冰冰。圖／Balenciaga提供
中國女演員楊超越。圖／Balenciaga提供
中國女演員楊超越。圖／Balenciaga提供
中國演員張小婓。圖／Balenciaga提供
中國演員張小婓。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Monday Shoe粉色款，33,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Monday Shoe粉色款，33,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Rodeo包中型款，14萬4,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Rodeo包中型款，14萬4,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Rodeo包鑲嵌煙燻灰色萊因石，56萬8,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Rodeo包鑲嵌煙燻灰色萊因石，56萬8,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bel Air黑色包款，呈現一如Rodeo、Hampton等包款的鬆弛感、開放感。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Bel Air黑色包款，呈現一如Rodeo、Hampton等包款的鬆弛感、開放感。圖／Balenciaga提供

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