春節新年最強潮鞋 Balenciaga Monday Shoe每日如新

一天之初，需要新計畫、新方向也需要新造型。法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表了第一雙「全皮革」休閒運動鞋，Monday Shoe！強調結合復古跑鞋、手工細節與仿舊痕跡，讓每一天都像星期天一樣成為全新開始，同時Balenciaga亦發表了2025農曆新年系列，邀請中國演員張小斐、演員及歌手「火箭少女」楊超越、模特兒劉冰冰拍攝短片，呈現家居、清新質感的年節單品推薦。

早早掀起一波前衛也仿舊運動鞋風潮的Balenciaga，本次新款Monday Shoe堪稱開春以來的重量級單品，鞋款具有拉長的線條比例與結構，相似於先前問世的3XL、XXL系列的圓弧，Monday Shoe系列的底部更為扁平、修長。鞋履的材質使用皮革鞋面搭配科技橡膠鞋底，

同時毛邊、縫線與磨損等各種細節則像長年穿戴後、留在表面的時光痕跡。鞋側並有著Balenciaga經典的品牌首字母大寫B字樣，展現最貼近地表的戲劇張力與存在感，同時每種配色都將提供純新、仿舊兩種版本，喜新或喜舊？皆有所選。

台灣首波已帶來白灰黑、全黑兩款男女鞋，第二波則將分別於1月24與1月31日，「追加」男鞋的藍白黑色款，以及女鞋的粉白黑色款，可於台北微風信義、台北新光信義新天地A9、台北微風廣場、台北101、台中新光三越中港店1+2F，以及高雄漢神巨蛋等Balenciaga專賣店或官方網站balenciaga.com洽詢。