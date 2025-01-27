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ANDEN HUD蛇年大放送！免費下載LINE貼圖 送購物金再抽iPad

聯合新聞網／ 有你共創
▲ANDEN HUD蛇年LINE貼圖免費下載。加碼送$88元購物金及抽獎。 （圖／業者提供）
▲ANDEN HUD蛇年LINE貼圖免費下載。加碼送$88元購物金及抽獎。 （圖／業者提供）

為慶祝再次榮登MIT NO.1內褲品牌，ANDEN HUD推出16款喜氣LINE貼圖『喜迎金蛇，好友出動樂新年!』免費下載活動。此次貼圖結合新年用語及日常聊天用語，希望透過這些生動有趣的貼圖，為大家送上早年祝福，預祝新年發大財！即日起至02月20日止，只要加入ANDEN HUD官方Line好友，即可免費下載貼圖、同時送上$88元購物金及機會抽iPad及AirPods Max!

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ANDEN HUD始終堅持從原材料到成品全程台灣製造，專注於提供高品質的內著產品，結合設計與舒適，細節上更是不遺餘力。創立以來已開發超過上萬款設計，並陸續推出純棉、生理褲及抗菌等多元品牌線。

▲ANDEN HUD攜手三麗鷗授權商品上市 （圖／業者提供）
▲ANDEN HUD攜手三麗鷗授權商品上市 （圖／業者提供）

今年更攜手三麗鷗推出大耳狗、人魚漢頓、HELLO KITTY與美樂蒂授權系列，將可愛療愈的設計融入居家內著，打造時尚與舒適度滿分的穿著體驗。為了讓更多台灣民眾可以體驗真正MIT內著商品，這次也前所未有加碼贈送$88購物金，讓消費者可以帶給私密最舒適的體驗。

為了回饋消費者的長期支持，即日起，凡下載貼圖即可獲得$88元購物金，更有機會參加APPLE系列產品的抽獎，包括熱門的IPAD及AIRPOD PRO MAX。這次活動不僅為大家帶來滿滿的驚喜，也展現了ANDEN HUD對消費者的用心。想要參加的朋友們記得關注 ANDEN HUD官方LINE賬號，以免錯過最新消息！

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欲知更多詳情，請上「ANDEN HUD」LINE官方好友

https://maac.io/3hUo4

或是「ANDEN HUD」官方網站查詢

www.andenhud.com.tw/

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