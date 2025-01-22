睡在比薩裡！必勝客「比薩睡袋」保暖還能當毛孩小窩
繼「比薩造型暖暖包」與「起司造型觸控小夜燈」後，必勝客這次將人氣口味夏威夷比薩等比例逼真放大，推出超Q「比薩造型睡袋」，甚至還可化身貓主子、汪星人的專屬小窩，全台限量登場。
全新推出「比薩造型睡袋」，外型採用「夏威夷比薩」的放大版，使用柔軟的法蘭絨材質，保暖效果絕佳，同時貼心設計「可鑽式被窩」，可以套在腿上，也能成為貓貓狗狗的專屬小窩，讓毛孩們帶來溫馨療癒的陪伴。同時睡袋採攤開設計，只要拉開拉鍊，就可變身為保暖披肩，方便居家或是在辦公室使用，或是成為休閒毯使用。必勝客「比薩造型睡袋」自即日起全台開賣，原價500元，任一筆消費加價399元即可入手，數量有限，售完為止。
除此之外，必勝客也限時推出年節期間限定的「開運過年享樂餐」、「開運過年團圓餐」，包含比薩與多樣豐盛副食，分別為799、1088元起。
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