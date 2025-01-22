黃仁勳「兆元宴」喝什麼威士忌？網友瘋傳是這款

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前二度跟重要供應鏈夥伴吃尾牙，與會重量級貴賓身價合計「破兆元」，現場席開超過5桌，不但午宴菜色比去年還要更豪華，每桌還擺了兩瓶威士忌。

黃仁勳對威士忌的喜愛眾所皆知，尤其是蘇格蘭威士忌。每逢週日晚間，黃仁勳會為自己倒上一杯蘇格蘭威士忌，一邊喝、一邊看上百封email。2023年11月訪台期間，黃仁勳也曾經與記者分享，他來台最喜歡的一餐，就是與張忠謀、張忠謀夫人張淑芬享用一頓晚餐，並在晚餐前與張忠謀喝上一杯蘇格蘭威士忌。

在日前「兆元宴」桌上的兩瓶威士忌，由於在新聞照片中並未正面露出酒標，所以無法確認產地與品牌。倒是有眼尖的網友根據瓶身線條、封簽方式與瓶蓋尺寸，大膽臆測桌上的威士忌極可能就是來自台灣的「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，並且還是2025年度禮盒特別包裝。

網友表示，看到桌上的酒就會猜，恐怕是「喝威人的通病」，更有熟悉金車噶瑪蘭威士忌的酒友留言表示，「（這款酒）不是新品，專賣店說是因應春節特製的標籤貼紙跟外盒」，還有網友說「身價1000多億美元喝3000多元台幣的土威，看來咱要檢討了」，也有網友直接讚嘆：「這個超好喝……」

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」來自位於台灣宜蘭的金車噶瑪蘭酒廠，選用來自全球優質產區的葡萄酒桶，搭配噶瑪蘭酒廠獨有的STR燒烤桶技術，透過精確控制烘烤溫度與時間，將木桶中的香氣層次呈現得更加細緻而豐富。經過熟成後的Vinho威士忌口感圓潤醇厚、香氣濃郁豐富，完美詮釋無與倫比的極致風味，展現出工藝與藝術的威士忌傑作。

該酒款色澤呈現深秋金黃色，綻放香瓜果香與焦糖香甜，結合葡萄酒特質之豐富融合體。呈現細緻平衡風味，完美呈現水果與橡木絕妙。口感甘甜，有杏仁、黑巧克力在舌尖繚繞。尾韻潔淨，整體風味醇厚濃郁，令人回味無窮。