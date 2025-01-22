春節樂園、美食商品最熱銷 旅遊電商推95折起優惠

今年春節長達9天連續假期，旅遊電商平台KKday統計，去年國旅熱搜目的地前5名依序為台中、台南、高雄、台北、花蓮，近期返鄉旅遊熱潮升溫，包括戶外樂園、美食餐券及露營、賞櫻等戶外體驗持續熱銷。KKday為搶攻春節商機，祭出95折起限定優惠，購買限定主題樂園門票即贈肯德基優惠券，Line@好友更享國旅商品888元現折50元。

KKday觀察銷售數據發現，春節期間親子客群偏好樂園商品，如六福村、小人國等戶外樂園。此外，餐飲需求也旺盛，包括台北喜來登、寒舍艾美、凱達大飯店等餐券熱銷，小資族則青睞「Animage雜誌和吉卜力展」、「草間彌生展」等話題展覽，以及露營、賞櫻等戶外體驗。

KKday指出，春節期間針對北中南景點、票券與體驗商品，推出限時優惠95折起，像是「新竹六福村主題遊樂園」雙人套票限量67折，售價1598元起；「小人國主題樂園」春節期間門票488元起；「台中美洲瘋馬大馬戲團」限量買一送一，售價190元起；「巧虎夢想樂園」假日71折，二大二小門票1200元。

KKday春節期間也推出飯店餐券52折起，包含「台北寒舍艾美酒店探索廚房」1020元起、「台北喜來登大飯店十二廚」880元起、「台北凱達大飯店百宴自助餐廳」828元起，以及「台北茹曦酒店SUNNY BUFFET」998元起。

此外，KKday表示，為推廣在地文化體驗行程，針對日前已公布起駕日期的白沙屯媽祖繞境活動，將開賣「白沙屯媽祖進香文化體驗」行程，提供來回接駁服務；另也針對外籍旅客推出「十分九份一日遊放天燈」方案、針對東部旅客，與立榮航空合作，凡購買立榮假期、立榮聯票指定機票商品，即加贈3000元郵輪折扣券。