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霜淇淋限時買2送2！7-ELEVEN「草莓季」推40款甜品、3款新鮮草莓 現打草莓牛奶限店開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
每年冬季最受期待的水果非屬草莓莫屬，7-ELEVEN曾創下五分鐘熱銷上千盒的銷售記錄，今年率先於線上「i划算」、「i預購」平台販售新鮮盒裝草莓。圖／7-ELEVEN提供
每年冬季最受期待的水果非屬草莓莫屬，7-ELEVEN曾創下五分鐘熱銷上千盒的銷售記錄，今年率先於線上「i划算」、「i預購」平台販售新鮮盒裝草莓。圖／7-ELEVEN提供

最夢幻的草莓季又來了！不用跑遍各地買，7-ELEVEN草莓季特別於「i預購」平台陸續推出逾40款草莓系列商品，名店草莓大福、草莓生乳酪慕斯及千層蛋糕輕鬆買，並陸續於「i划算」、「i預購」平台開賣日本進口及在地生產等多款盒裝新鮮草莓。即日起全台限定300間門市販售的「果汁Bar」更引進以在地產銷履歷草莓和蔓越莓、鳳梨、蘋果等水果新鮮現打的「草莓特調牛奶」，2月25日前還有果汁Bar全品項第二杯7折優惠，輕鬆實現草莓自由。

越冷越想吃冰，7-ELEVEN自1月28日起至2月2日，推出限定門市購買思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜、酷聖石3oz全品項，通通可享第2件10元優惠；另1月28日起至1月31日還可至線上購買OPENPOINT行動隨時取買2送2方案，包含思樂冰特大杯、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜/酷聖石2oz冰淇淋皆有，每日限量1萬組，新年走春揪親友吃起來。除此之外，COLD STONE複合店自即日起推出雙重甜點饗宴。除了全新升級的「雙莓樂園冰淇淋」，「酷聖霜」販售門市也推出「草莓卡士達霜淇淋」，本次口味添加日本具草莓之王稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，不能錯過冬季專屬的幸福滋味。

線上「i預購」平台今年網羅全台人氣烘焙店家與網路團購美食名店超過40款草莓甜品，數量較去年增加超過2至3成。今年推出知名品牌久久津「草莓大福」、聖保羅「草莓奶凍捲」、塔吉特「莓好戀曲綜合千層蛋糕」、百年餅舖連珍「草莓芋泥球」、超比食品「草莓生乳酪慕斯」，彰化團購名店-美食村「大湖草莓雙餡爆漿餐包」、還有無酒精的「禾乃川草莓甘酒」，指定商品可享團購組合優惠價，新年號召親朋好友一起揪團，買越多省越多。

線上「i划算」、「i預購」平台還可購買新鮮盒裝草莓，並販售添加天然草莓凍乾粉的爆米花，新鮮草莓有在地生產來自苗栗大湖的香水草莓，香氣濃郁，還有遠從日本空運來台的熊本草莓和長崎草莓，果實綿密濃郁多汁，一次購入多組還有團購優惠價，最高現省900元。

春節走春甜蜜支援，自1月28日起至2月2日，到限定門市購買思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜、酷聖石3oz全品項，享第2件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
春節走春甜蜜支援，自1月28日起至2月2日，到限定門市購買思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜、酷聖石3oz全品項，享第2件10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
1月28日起至1月31日可至線上購買OPENPOINT行動隨時取買2送2方案，包含思樂冰特大杯、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜酷聖石2oz冰淇淋皆有，每日限量1萬組。圖／7-ELEVEN提供
1月28日起至1月31日可至線上購買OPENPOINT行動隨時取買2送2方案，包含思樂冰特大杯、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜酷聖石2oz冰淇淋皆有，每日限量1萬組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN線上「i預購」平台即日起推出「草莓季」，網羅全台人氣烘焙店家與網路團購美食名店等，推出超過40款草莓甜品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN線上「i預購」平台即日起推出「草莓季」，網羅全台人氣烘焙店家與網路團購美食名店等，推出超過40款草莓甜品。圖／7-ELEVEN提供
實體門市「果汁BAR」即日起開賣以在地產銷履歷草莓和蔓越莓、鳳梨、蘋果等水果調製的「草莓特調牛奶」，2月25日前還有果汁BAR全品項第2杯7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
實體門市「果汁BAR」即日起開賣以在地產銷履歷草莓和蔓越莓、鳳梨、蘋果等水果調製的「草莓特調牛奶」，2月25日前還有果汁BAR全品項第2杯7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
冬季最讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」回歸，COLD STONE複合店今年推出全新升級版本。圖／7-ELEVEN提供
冬季最讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」回歸，COLD STONE複合店今年推出全新升級版本。圖／7-ELEVEN提供
「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」本次口味添加日本具草莓之王稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，感受冬季專屬的幸福滋味。圖／7-ELEVEN提供
「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」本次口味添加日本具草莓之王稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，感受冬季專屬的幸福滋味。圖／7-ELEVEN提供

日本 草莓 霜淇淋

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