統一超備戰蛇年商機 「星級饗宴」年菜一人也能享用

歡慶迎新年，統一超（2912）7-ELEVEN推出逾十款吉祥話的新春限定包裝鮮食帶來濃濃過節氛圍，自1月22日起瞄準個人化年菜商機，鮮食品牌「星級饗宴」全新企劃「開運金盛饌」主題活動，攜手星級主廚、米其林必比登名店開發小奢華鮮食餐點，瞄準民眾會在新年犒賞自己的特性，預計可帶動相關類別業績雙位數成長。

今年農曆春節7-ELEVEN推出逾十款吉祥話的新春限定包裝鮮食帶來濃濃過節氛圍，自1月22日起瞄準個人化年菜商機，鮮食品牌「星級饗宴」全新企劃「開運金盛饌」主題活動，攜手星級主廚、米其林必比登名店開發小奢華鮮食餐點，同時購買指定品項還送7-ELEVEN限定限量2025時來運轉「南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、艋舺青山宮」三大宮廟開運錢母乙個(隨機贈送，數量有限送完為止)。

7-ELEVEN表示，觀察到農曆年期間消費者在鮮食挑選上除了方便，還會有犒賞自己習慣，比平常更願意購買更精緻、高檔品項，可帶動相關類別業績雙位數成長。看好此商機，7-ELEVEN鮮食自有品牌「星級饗宴」特別以日本人迎新年吃的「御節料理」，作為靈感開發豪華美味的「加賀屋-黃金開運御膳」，由加賀屋總料理長跨海與7-ELEVEN共同量身設計，有著代表祈願長壽、活力的炸蝦，以及有「吉」寓意的照燒雞，搭配海鮮高湯炊飯、溏心蛋和多種佃煮時蔬，精美日式便當設計讓人食慾感滿滿。

過年必吃的經典年菜佛跳牆，7-ELEVEN也特別與晶華酒店主廚共同開發，將晶華宴會團隊用料豐富的招牌湯品變身「極品鮑魚佛跳牆燴飯」，嚴選肉質鮮美細緻的鮑魚和干貝熬煮頭滋味醇厚！同步推薦由富錦樹主廚團隊指導監製「剝皮辣蝦滑蛋燴飯」、與連續三年獲米其林必比登推薦名店─可口牛肉麵合作推出的「可口紅燒牛肉麵」，就算只有一人也能享受經典主廚功夫菜。此外7-ELEVEN也推出黑糖發糕、紅龜粿、開運桂圓糕、桂圓核桃麵包等古早味點心，適合祭祀當作供品也能在走春踏青時當作小點。

此外，7-ELEVEN看好今年春節假期長達九天，預估民眾出遊走春意願將提升，加上低溫暖身需求，7-ELEVEN全台超過7,000家門市與風景區、交通轉運、觀光型與國道服務區等商場，均加強備貨量較平日增四成，包含鮮食、禮盒、飲品、零食等，搭配指定活動享優惠，滿足民眾24小時過節返鄉、吃喝玩樂購買需求，期望藉由新春蛇年商機帶動整體業績穩健成長。

另外，「清水服務區」於去年12月中正式營運以來持續受到用路人喜愛，其中7-ELEVEN清水綻門市導入國道服務區首家不可思議茶BAR成績表現更是亮眼，較一般門市銷量多三成；獨家思樂冰跟「酷聖霜」酷聖石霜淇淋銷量較一般門市多出近十倍；還有熱銷伴手禮與Mister Donut甜甜圈都受到消費者喜愛。預估春節九天假期將湧入約36萬人潮，目前已提升整體備貨量較平時多六倍，期望新春業績較去年成長五成。