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限量1.5萬個！這一鍋送「北港朝天宮平安符」再抽8888

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
這一鍋針對新春，推出滿額抽獎活動，有機會獲得餐飲抵用金。圖／這一鍋提供
這一鍋針對新春，推出滿額抽獎活動，有機會獲得餐飲抵用金。圖／這一鍋提供

新春到來，「這一鍋餐飲集團」首度跨界聯名北港朝天宮，推出限量「開運平安符」，由北港朝天宮平均年齡超過70歲的志工阿嬤們，以18道工序全手工製作 ，象徵誠摯的祈福心願。1月27日起，至這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、叁加叁泡椒酸菜魚及韓啵韓式料理等旗下品牌消費，即可獲贈北港朝天宮平安符一只，限量15,000份。

這一鍋餐飲集團自即日起至2月5日期間，也推出「蛇來走春趣」活動，凡於指定品牌消費滿額2筆即可參加抽獎1次、滿額消費4筆即可抽獎2次，以此類推。最高可獲得餐飲抵用金8,888元。

同時這一鍋也推出全新app，即日起至2月14日，註冊會員可免費領取「千元大禮包」，內含品牌專屬禮遇，並有機會獲得價值29,900元的全新iPhone 16。另外並規劃寵粉生日禮，可獲得各品牌專屬優惠。包括會員點數回饋，指定品牌8折優惠及免費兌換券等內容。

「這一鍋餐飲集團」首度跨界聯名北港朝天宮，推出限量「開運平安符」。圖／這一鍋提供
「這一鍋餐飲集團」首度跨界聯名北港朝天宮，推出限量「開運平安符」。圖／這一鍋提供

北港朝天宮 品牌 大禮包

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