雲品成立新品牌「寶桑町屋」 獨棟日式町屋2月15日開幕

雲品（2748）多角化發展營運事業，參與臺東縣政府公開招租的「臺東市北町日式建築宿舍群」管理標租案，經過近一年的籌備期，將以獨棟日式町屋與文創青旅重新登場，並命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，全區佔地2.1公頃，總計設有八棟日式町屋，將於2月15日起正式營業，即日起開始受理住房預定，並推出開幕優惠價，將提供給旅遊至臺東的旅客們全新的住宿體驗，餐飲項目則於第1季末正式營運。

臺東市昔日被阿美族稱為「寶桑」，意指「一片一望無際，適合居住耕作的地方」，日治時期將市中心改稱「寶町」。雲品總經理丁原偉表示，以此地的歷史脈絡，重新將木屋群的旅宿品牌命名為「寶桑町屋Machiya Posong」，老建築更多的生命力，以永續與ESG的角度來看，更重新活化了文化資產，也促進了更多旅客得以親近文化、了解歷史。

他表示，「寶桑町屋Machiya Posong」的營運，會以集團關係企業串連台北、烏來、礁溪、宜蘭南澳漢本、花蓮和平DAKA、花蓮米崙、台東延平等據點，將這些據點以Vantel自駕露營車、鐵道旅遊、航空旅運，串連變成線，再將線圍成面，打造國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人全新的旅遊目的地，更是第一家能夠串連北宜花東地區，推廣深度永續旅遊的飯店集團。

雲品所營運的「臺東市北町日式建築宿舍群」建於1939年左右，佔地2.1公頃，規劃了7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館作為住宿設施使用，品牌為「寶桑町屋Machiya Posong」。獨棟的日式町屋有雙人、四人、六人及至多十人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有高達120坪以上的住宿體驗空間，包棟日式町屋定價自15,000元起，開幕期間「寶桑町屋Machiya Posong」推出開幕優惠價，包棟町屋雙人入住價格4,888元+15.5%，每加一人則為800元，12歲以下兒童免收費，在台東便能體驗道地日式住宿風情。

開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，雲品還特別加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。

室內空間除了有充滿和風的榻榻米，還有滿滿日式風情的障子窗，將柔和的自然光引入室內，營造出靜謐且舒適的氛圍，空氣中還飄散木質調與榻榻米的氣味，木屋窗下有別於一般日式家屋多了一排透氣窗，是為了因應台東悶熱的夏季氣候所衍生出的設計，街區中有著台灣紅磚牆、立式遮陽板以及通風小扇窗，滿滿順應在地而生的建築細節，可感受台東北町的文化魅力，重新體會歷史的風華與文化價值，感受過去歷史的光景。

北町日式建築宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」也設置了1棟文創青年旅館，設有10間雅房客房，包括9間單床房與1間雙床房，衛浴空間為共同使用的形式，但保留獨立雅房的設計，讓入住青旅時更具隱私性，在細心打造的日式極簡青旅空間裡，入住旅客可使用公共空間與其他旅人進行交流與互動，還規劃了自在勾懸掛鐵壺的迎賓茶席，在辦理入住、退房時也能得到短暫的休憩，更可體驗台東北町充滿日式風情的文化體驗，青年旅館每人入住定價自2,500元起，開幕期間每人788+15.5%元即可入住，輕鬆便可感受文創青旅的魅力。

「寶桑町屋Machiya Posong」所使用的洗沐備品使用台東在地品牌「小村遠遠」，原物料來自泰源幽谷友善耕作的有機農場，洗髮慕斯有著文旦精油、東印度檸檬香茅精油、廣藿香精油、左手香純露的香氣。沐浴慕斯則有玫瑰天竺葵精油、橘皮精油、廣藿香精油、左手香純露、月桃純露等成分，在洗沐的同時也能持續感受台東風土物產的香氛交織。

入住「寶桑町屋Machiya Posong」的旅客所供應的早餐，由雲品國際以在地共好的理念，將導流旅客去體驗台東的店家，不論是30多年的老店「正珍香包子中西早點」，或是「A-bao House 阿寶晨食館寶桑店」，都可以在入住後的翌日上午，去尋訪北町街區享受美味的台式早餐。此外，「寶桑町屋」也為旅客製作了寶桑指南圖，旅客可按圖索驥，尋訪北町街區的獨立咖啡店、北町文資中心、寶町藝文中心、草町商號等店家或景點，還可遇見在街道漫步的街貓，慢慢享受台東老街區的藝文風情。

北町木屋宿舍群「寶桑町屋Machiya Posong」中的餐飲服務品牌「北町丼飯屋」以及「魚刺人雞蛋糕-寶桑店」，與另一案「機關車庫Tea House」的餐飲營業項目正積極籌備中，有望在2025年第1季末正式開幕，將能夠活化臺東舊站、舊街區空間的全新生命力，並為台東旅遊餐飲市場加入新的火花。