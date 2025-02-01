吳寶春：小吃是療癒 是習慣 是共同記憶

美食小吃之於世界麵包冠軍師傅吳寶春，「除了療癒之外，也是一種習慣，它的香氣與味道，是許多人共同的記憶」。

吳寶春的故事，多數人都知道。他來自窮鄉，只有國中學歷，認識的國字不超過500個，一斤等於16兩都還搞不清楚時，小小個兒就離鄉當學徒。他的世界，也隨著眼界愈開闊，愈新穎，「我時時保持著好奇心，也喜歡學習新東西」，於是，他的麵包，從閱讀世界到客家風味、原住民食材入列，從在地放眼全球，如今，再學科技品管。

「逛市場 有一種尋寶的樂趣」

過程中，有許多貴人啟發。包括當兵時期的官建良，帶著他參與了大學生活與研究新生物；陳撫光則教吳寶春「品味」，例如美食、品酒、音樂與藝術。這些學習，也內化成他的今日生活。例如，他愛逛市場，此次選出的阿蘭雞肉，也在他的口袋名單國民市場裡，「逛市場很療癒，有一種尋寶的樂趣，每個時間、季節都有不同的東西，不時會有驚喜」。

尋訪美食也是生活的一部分。「多半是朋友介紹，或是看到報導先記下來，再逐一品嘗。」寶春師傅也熱情分享幾天前的意外發現，「只有6個座位的壽司店，不同季節、採用不同的食材，每回都有新意。醬料的運用也很純熟，依照魚肉油脂豐厚度單獨調配，很有層次，每吃不膩。」他笑說，但來不及計入一碗。

冰店給靈感 芋頭土司藏花香

口袋名單很多。寶春師傅說，去年選的10碗，多半是尋訪小農、在台灣各地發現的美味。今年的10碗，則全數給了生活周遭喜歡的店家。因為他發現「美食即生活，不必遠求」。

喜愛分享的寶春師傅，也時常帶領著麵包店的同仁們品嘗美食。意外發現師傅將吃過的美食轉化到作品裡。「有一回師傅做了個芋頭土司，找我試吃，覺得有股特別的花香，當時以為是芋頭新品種。」後來才知道，是他在某次吃冰時發現芋頭與桂花組合超搭，於是在蜜漬芋頭時加入了桂花，吃得到淡雅花香，卻尋不到花蹤。

「用麵包閱讀世界」也是寶春師傅的新構想，每年策展，引進國外麵包開拓新視野，也激勵自己與師傅們創新。今年6月底的芋頭季，就將溯源台灣、客家、原住民部落等歷史，例如芋頭是閩南人的甜食，卻是原住民先人的主食，從保存食物、發現其在生活中扮演不同角色，最後用麵包重新詮釋。「從理解到融入，過程真的很讓人感動」。

老味道消失 每吃一次都感恩

「小吃最難的，是傳承」。寶春師傅說，老味道慢慢消失了，這是一個警訊，也值得思考。「當熟悉的味道都不見了的時候，該到哪裡去尋找？」「吃美食撫慰心靈的同時，我每吃一次，都覺得感恩，覺得珍貴、獨一無二」。這也是這一年寶春師傅尋找推薦10碗時，心境上的轉換。

他想起小時候印象特別深刻的外省麵，麵條是曬過太陽的，充滿香氣，清湯淋上些帶酸味的醃漬菜，加點豬油，「我記得一碗2元，是最美好的一段記憶」。還有時刻想念的「炒滷味」，「因為太思念，也曾試著複製，但炒不出那種味道，也成了絕響」。

因此，吳寶春麥方店不僅追求進步，也做傳承。首先與學校合作，讓更多麵包師傅有系統的養成。但這需要時間，「一如做麵包，也要時間等待」。

吳寶春的精選10碗小吃

1.高雄市仁武區 橋邊鵝肉／黃金鵝油香蔥飯

「真的超香！」寶春師傅說，炸出來的油蔥顏色不會太深、也不油膩，鵝油清澈，細節處理得極好，「我一次可以吃兩碗」。同步推薦店內的鵝肉系列，如鵝腱、鵝腳、鵝翅等，老闆親力親為，滷功了得。

2.高雄市苓雅區 純榮西點麵包／壽桃 純榮西點麵包／壽桃。圖／吳寶春提供

推薦同為烘焙店的純榮，「在公司旁，第一次吃到就驚豔，尤其冷了還一樣好吃」，寶春師傅問了店老闆，原來加了魯邦種，天然酵素可延遲老化，保持Q軟，一如剛出爐。

3.高雄市三民區 嘉鄉味鄧家特製粉圓冰／粉圓湯圓冰 嘉鄉味鄧家特製粉圓冰／粉圓湯圓冰。圖／吳寶春提供

生意超好的店，但卻不一次煮一大鍋，而是賣完再煮、保持Q度。寶春師傅也分享如何分辨手工與機器粉圓，「有大有小、個頭不一致就是手工做的」，湯圓也是剝小塊就開煮，熱熱一碗最後放上冰，滋味極好。

4.台中市南屯區 台中藏阿胖烘焙麵包坊(羅芙)／蔥麵包 台中藏阿胖烘焙麵包坊（羅芙）／蔥麵包。圖／吳寶春提供

藏阿胖的師傅被稱為「魯邦教父」，他的麵包Q軟，值得一碗。寶春師傅與其也有段故事，「是我最喜歡的三位麵包師傅之一」，後來也學蔥麵包，「師傅不藏私，懂得比我多。吃他的麵包是一種享受」。

5.高雄市苓雅區 國民市場阿蘭雞肉／鹽水白斬雞

阿蘭雞肉水嫩不柴，「若有玉米雞絕對必買」。現老闆是一位越南新娘，原來的老闆娘因年紀大、將攤位傳授給她，「很開心的是，店東換手，品質一點都沒變」。

6.高雄市鹽埕區 大溝頂虱目魚米粉湯／綜合虱目魚湯 大溝頂虱目魚米粉湯／綜合虱目魚湯。圖／吳寶春提供

去年比賽水果麵包時，意外發現的一間店。當時為發酵麵糰，清晨五點多覓食尋到此店，綜合虱目魚湯超大碗，吃不完打包，「回去再煮粥更好吃」。同步推薦魚漿包魚腹，有兩種口感。

7.高雄市前金區 台南旺海鮮料理餐廳／貢丸湯

沒有其他添加，實肉甩出筋道，朋友來也會買些當伴手。「海鮮粥也很推，用料實在，但是太貴了，要一千多元，超過碗的評定標準」，寶春師傅笑說。

8.高雄市三民區 君腿庫飯／腿庫飯 君腿庫飯／腿庫飯。圖／吳寶春提供

老闆會先去掉過多的油脂，只保留最佳的皮、肉比例。是一家生意極好的店，滷豬腳十分推薦。

9.高雄市前金區 小暫渡／米糕 小暫渡／米糕。圖／吳寶春提供

小暫渡有點度小月的味道，米糕的米粒分明、不軟爛，加些魚鬆與小黃瓜，通常會搭配四神湯，外加一盤黑白切。

10.屏東縣屏東市 福記餛飩／福記餛飩湯

這是屏東縣長周春米推薦，去過後，讓人一吃再吃的好店。餛飩皮薄又不失口感，大骨高湯清爽，好吃也耐吃。