沈方正的精選10碗小吃

1基隆市中正區／三沙灣麵線羹：麵線羹

超愛麵線的沈方正，幾乎吃遍全台，這獨家推薦，在於老闆創意：大腸塞魚漿，小吃也能展現創意料理，而且好吃，當然得給一碗。此外，此地距離基隆夜市、熱門景區有點距離，但在地人喜愛的小吃多在附近，選碗還有深意，希望旅客順道體驗新祕境。

寶島肉圓。圖／本報資料照片

2台北市文山區／寶島肉圓：肉圓

被沈方正譽為「全台最好吃的肉圓」，為了推出這一碗，險些惹太座生氣，因為好吃店就在家旁邊，時時想到、走過去就可吃一碗，如今推薦，恐怕未來都得外帶。「他的芋頭肉圓特別、料飽足又好吃，蒸炸口味可任選，一份兩顆，很人性化」。

3新竹市東區／原夜市鴨肉麵：鴨肉麵

是老店，也是兒時回憶，回外婆家時必嘗的記憶中味道。這店也是美食探險的發現，肯定要收進口袋。

4台中市西區／珍品小吃 米粉／芋頭：米粉芋

「芋頭又綿又香又大塊」，沈方正說，這不僅是旅遊的美好回憶，也是問人指路的奇遇。「它的大麵羹也好吃，台中特有的風味，帶點鹼味、超粗的麵線煮成羹」，「吃得慣，就是台中人」。

阿添蛤仔麵。圖／本報資料照片

5彰化縣彰化市／阿添蛤仔麵：蛤仔麵

美麗的誤會，最終真的找到了滿滿蛤仔的「蛤仔麵」。沈方正城市亂逛，發現此店前停滿摩托車，當然要入內一試，「大骨湯頭、滿滿的蛤仔，滋味清甜，有一種特殊的高雅風味」，同場推薦現炸雞捲。

6嘉義市西區／延平國華米糕（國華街無名米糕）：米糕

沒有店名的好吃店。因為太喜歡吃米糕，出差時問當地朋友，得來的好滋味，「糯米放進竹簍蒸，再淋醬，看似簡單卻非常美味」。

7台南市中西區／永記虱目魚丸：綜合湯

曾住過台南一段時間，同樣四處尋覓美食，這家店在幾十年前就用洗碗機，除了整潔乾淨，「魚丸的種類很多，即使換了老闆，味道依然不變」。沈方正還教了一招在地人的說法、台語「攪鹹」，意即可在白飯淋肉汁，算的是白飯錢。

8台東縣台東市／三姐妹米苔目：米苔目湯

老台東人的愛店之一。米苔目是新竹客家人農忙時的點心，手工過篩有長有短，這家店上午即開門，推薦可當早餐，惟老闆年事已高，日前已歇業。

9花蓮縣花蓮市／中美街 30年老店現撈螺肉：炒螺肉

參加豐年祭時意外嘗到的美味，螺肉講究新鮮，此店現打現料理，口感Q彈，時常出差東部、甚至住在太魯閣，都會想念這一味，請同事代買。店內也有其他海鮮，可順道一嘗。

南陽香辣麵。圖／本報資料照片

10宜蘭縣羅東鎮／南陽香辣麵：香辣麵

「有些小吃會讓人上癮，不吃覺得怪，忍不住想一去再去」，沈方正說，「這家的香辣麵，就有這個魔力」。它的辣度是多種辣的調和，麵中帶有蝦乾味，吃起來辣、鼻腔有海鮮香氣，此處獨絕。他曾問老闆，能不能賣醬？老闆回：「賣了，你就不來了」，可見小吃店可愛的一面。