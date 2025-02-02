老爺酒店執行長沈方正：旅行別錯過在地早餐

挑選10碗到底有多難？一般人可能從生活周邊、懷念滋味想起，之於老爺酒店集團執行長沈方正，則要冒著家庭革命的風險，推薦心中「全台最好吃的肉圓」，「因為就在家旁邊，一推薦，可能以後只能外帶了」。

沈方正被媒體稱為飯店業的點子王，創意無限，精力無窮。他愛小吃，從生活、工作、旅行中都得抽出空檔，感受當地滋味。他認為，「這是一種另類的文化人類學，也是很好的社會觀察。」手機的備忘錄記載著一千多條全台各地的小吃，為了這10碗，沈方正笑說，花了一星期思考，先從千餘家愛店選出50碗、再刪減為30碗，最後找老婆大人一起討論，敲定10碗。

小吃啟蒙 來自東三水街市場

兒時，母親從新竹搬到台北和平西路巷內，所以常在附近出入，而龍山寺對面大鐵棚底下的小吃市集，就是他美食小吃的啟蒙地。「印象中，每一攤都極好吃」，「一口大灶飄著煙塵香氣，旁邊擺上長凳，我還不夠高，要了一碗蹲著就吃，香極了。」想起當年，還有西園路橋下令人垂涎的野生毛蟹、廣州街的周記肉粥，以及燒肉粽的叫賣聲、臭豆腐經過家門飄來的香氣，都會讓他歡喜大喊、奔跑下樓，各式各樣的小吃，構築起童年的美好記憶，自此，小吃隨行至今。

從小吃回望起過往生活，也是旅行中重要的回憶，「很多片段也許會忘記，但味道會記得。」沈方正愛玩，也有冒險精神，高中與大學畢業總會住外地同學家，吃不同的美食，也因此打開豐富的味蕾經驗，「到了苗栗，同學帶我去吃臭豆腐，第一次知道原來有挖洞、中間添醬的吃法。在雲林看過整鍋的青蛙湯，一只只被剖開、攤浮在湯上，若不是同學力推，應該不敢嘗試」。

彰化拉仔麵 藏著美麗的誤會

沈方正笑著說，曾到彰化出差，順道買伴手、再問問老闆附近有啥美食，老闆推薦「拉仔麵」，一吃難忘，幾年前再到彰化，才發現這碗麵十多年來一直存在個美麗的誤會，「原來拉仔麵不是放蛤仔，而是個特別的稱呼，指的是用手抓麵的動作」。

從小就遍尋小吃，後來到大飯店工作，遇著朋友請客，沈方正總說，「最好是吃小吃」，走訪夜市，也是他的生活樂趣之一。

如今，老爺酒店集團在北中南東都有飯店，「同事多，吃小吃更有優勢」，沈方正幽默笑說，雖然口袋名單很多，但有時也不想做功課，某次到嘉義，就花了半天時間做街頭觀察，當時天氣很熱，他想應該來碗雞肉飯，卻又不想到名店，於是採用亂逛法，「要判別這家店好不好吃，只要看門口是否停滿腳踏車、摩托車，若是，那絕對是當地人的愛店」，另一招，則是「不只路長在嘴上，好吃店也長在嘴上」，「當地仙人指路，多半錯不了」。

旅行的滋味 早餐南北大不同

透過城市觀察，沈方正找到很多樂趣。像是發現中南部還有10元、20元一碗的豆腐湯，加個乾麵，吃飽50有找，這是天龍國很難想像的生活。他也分享旅行不要錯過早餐，「絕對地域性，南北差異大」，台中的早餐是炒麵炒米粉，搭配肝連湯或豬血大腸湯，充滿煙火氣，極富生命力。

台東富岡漁港則吃過沙西米配米酒的早餐，「現撈現片，一尾鬼頭刀三吃，四個人七百多元還吃不完」，這些，都是旅行故事。「做平常不做的事，很有異樣感，充滿著出國的情調」。