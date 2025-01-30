彭天恩的精選10碗小吃

1屏東縣霧台鄉

莉姆姆的歌／小米甜甜圈

就在餐廳隔壁的小店，「原住民本身是沒有甜甜圈的」，彭天恩說，這家店將魯凱族生活中不可或缺的小米做成甜甜圈，有麻糬感，口感Q彈，是部落的成功產品。

莉姆姆的歌 小米甜甜圈。圖／彭天恩提供

2屏東縣屏東市

永和豆漿大王／煎餃＋水煎包

這家店是閩南老公與排灣族老婆的結合，也是一家特別好吃的店，會讓人一直想去吃。「他們小細節處理得極好，口感尤其鮮甜」。

屏東市永和豆漿大王煎餃、水煎包。圖／彭天恩提供

3屏東縣屏東市

一碗豆腐／臭豆腐＋大根泡菜

店內賣很多種豆腐，大根（蘿蔔）泡菜搭配臭豆腐最是美味，也有沾芝麻的甜豆腐。七八年前無意中發現的好店，自此成主顧，「每次運動後，一定會來吃一碗」。

屏東市一碗豆腐。圖／彭天恩提供

4屏東縣三地門鄉

大社牛肉麵／牛肉麵＋雞肉飯

一次選了兩款主食，彭天恩說，「因為真的太好吃了」。牛肉大塊滑嫩、湯頭帶有柴燒香氣，還有大骨與蔬菜熬製12個小時以上才有的甜味；雞肉同樣帶有熟悉的煙燻味，溼滑不柴。即使在另一個村莊，也值得專程前往。

5屏東縣屏東市

秋林牛乳大王／榴槤雪花冰＋季節水果冰

這是一家賣水果也賣水果冰的店，水果新鮮、熟度正好，份量足，再搭配草莓果醬、大量煉乳，「說著說著我都流口水了」，彭天恩笑說。

秋林牛乳大王季節水果冰。圖／彭天恩提供

6屏東縣屏東市

隆賓汕頭火鍋／火鍋

夜市有很多鍋物，但此間的牛肉分切厚度、纖維感恰到好處，湯頭也鮮甜。火鍋的醬料尤其重要，這裡用的是沙茶花生，新鮮可口；其他像是蚵仔也新鮮肥美，值得一嘗。

屏東市隆賓汕頭火鍋。圖／彭天恩提供

7屏東縣長治鄉

珍味食堂／麻糬茄子＋雞肉捲

麻糬茄子是自己種的，汆燙後淋醬、簡單卻好吃。「往往只要食材夠好，工藝也能跟上，就完美了」，醬料是店家自己調製的五味醬，「會讓人吃完還想再點」。雞肉捲比例好、炸得也恰到好處，香氣十足、外脆內多汁。

珍味食堂麻糬茄子。圖／彭天恩提供

8屏東縣屏東市

光華鴨肉專賣店／煙燻鴨肉

這是地方名店，下午三點開門，四五點就賣完收工了。店面很簡單，但人潮絡繹不絕，他的醬料很棒，辣味醬是自製的，加了九層塔、薑與辣椒，有飯有麵、搭配煙燻鴨肉，再切一盤下水，就很滿足。

光華鴨肉煙燻鴨肉。圖／彭天恩提供

9屏東縣內埔鄉

東勢老麵店／筍乾豬腳

小時候喝過媽媽煮的花生豬腳湯，自此愛上豬腳。這裡的豬腳滷得有彈性，不會軟爛，鹹度正好、帶點甜味，整體調味完美。他們的麵、板條也好吃。客家風味十足。

東勢老麵店筍乾豬腳。圖／彭天恩提供

10屏東縣東港鎮

東港肉包大王／黑糖包子

客人介紹的店，一吃也有五六年，只要到東港買蝦、必定前往。黑糖包子裡的黑糖是有顆粒的，會在口中慢慢化開，但天氣熱店家做得少，最好先預訂。加碼「蛋黃肉包」也超好吃。