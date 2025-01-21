血庫告急！最會捐血的百貨「遠百」 熱血號召今年要辦200場

遠東百貨去年全台11店共舉辦136場捐血活動，可說是最會辦捐血的百貨。農曆年前得知日前連續低溫導致捐血量減少，讓血庫存量拉緊報，百貨可說是人潮聚集地，遠百近期便規畫數場捐血活動，號召同仁、廠商、民眾一起挽袖捐出熱血。遠百指出，去年辦了超過百場捐血活動，今年預計將舉辦超過200場，號召民眾可以趁逛街時，同時可以捐血一袋、救人一命。

遠百光是去年就辦了超過百場捐血活動，以高雄大遠百、遠百花蓮、新竹大遠百、遠百板橋中山為例，有足夠空間提供合作之外，還會經常變化號召捐血主題，集結資源讓每一場捐血公益也是讓人印象深刻的活動，期盼大家揪伴來捐血。

高雄大遠百規畫2月9日攜手血緣捐血協會、2月15日攜手同濟會高屏B區、2月22日攜手百佑營造共同舉辦愛心捐熱血活動，邀請民眾捲起衣袖加入捐血行列。特別是2月14日舉辦情人愛捐血活動，無論是熱戀中的情侶檔，或是老夫老妻的夫妻檔，在一年一度的情人節，與另一半攜伴同行一起挽袖捐血，也是一件充滿愛的事。

遠百指出，2025年全台遠百也會持續熱情舉辦捐血活動，關懷社會回饋大眾，全台消費者可以就近前往遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮參與。

另外，SKM Park Outlets高雄草衙也將於2月10日至2月14日展開「你捐血我們招待」捐血做公益，攜手館內九大娛樂品牌鈴鹿賽道樂園、大魯閣打擊場、湯姆熊、奧斯丁、VIVELAND 虛擬實境、滑學雪學校、playtime韓式兒童動能館、肖跳、滾吧保齡球館，提供免費體驗票券及優惠，回饋參與捐血的愛心人士。