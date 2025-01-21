TOD'S 2025米蘭秋冬男裝秀 真實、無華的舒適姿態

2025米蘭男裝周期間，TOD’S發表了最新2025的秋冬服裝與配件、包款、鞋履。本季品牌以Pashmy計畫為亮點，強調一如過往不盲從快速的潮流趨勢，但更集中於日常生活、實穿的高品質面料、休閒剪裁，呈現有質感生活、雋永的日常義式風格。

令人聯想到羊絨披肩（Pashmina）的Pashmy企劃帶來了兩款設計：一款採用麂皮、另一款則為輕量化的納帕皮革，視覺、觸感不同，但同樣帶來舒適優渥的體驗，並從包款、鞋履、衣物都使用了以上材質；經典的Di Bag Folio推出了大容量尺寸，同系列並有一只多口袋的登山馬鞍背包，展現義式男子的冒險精神；TOD’S最為知名的City Gommino豆豆鞋以新款輪廓回歸，同時Winter Gommino也帶來了短靴、沙漠靴與樂福鞋的三種鞋型，並搭配不同色調麂皮。