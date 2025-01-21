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TOD'S 2025米蘭秋冬男裝秀 真實、無華的舒適姿態

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以實穿主義為風格，選用麂皮或精選皮革搭配大地色系，是TOD'S 2025秋冬的男裝調性。圖／TOD'S提供
以實穿主義為風格，選用麂皮或精選皮革搭配大地色系，是TOD'S 2025秋冬的男裝調性。圖／TOD'S提供

2025米蘭男裝周期間，TOD’S發表了最新2025的秋冬服裝與配件、包款、鞋履。本季品牌以Pashmy計畫為亮點，強調一如過往不盲從快速的潮流趨勢，但更集中於日常生活、實穿的高品質面料、休閒剪裁，呈現有質感生活、雋永的日常義式風格。

令人聯想到羊絨披肩（Pashmina）的Pashmy企劃帶來了兩款設計：一款採用麂皮、另一款則為輕量化的納帕皮革，視覺、觸感不同，但同樣帶來舒適優渥的體驗，並從包款、鞋履、衣物都使用了以上材質；經典的Di Bag Folio推出了大容量尺寸，同系列並有一只多口袋的登山馬鞍背包，展現義式男子的冒險精神；TOD’S最為知名的City Gommino豆豆鞋以新款輪廓回歸，同時Winter Gommino也帶來了短靴、沙漠靴與樂福鞋的三種鞋型，並搭配不同色調麂皮。

米色的長風衣、短版毛料夾克都配戴了高領的拉鍊針織毛衣，保暖並營造了歐式的貴族氛圍；白色的燈芯絨長褲搭配上咖啡色滾邊休閒鞋與粗織毛衣、短外套，是TOD’S始終貫徹的實穿定位；袖口、下擺拼接上皮革與皮革外口袋，是TOD’S精湛皮革工藝的生活運用。保暖的米色外套搭配上高領套頭拉鍊毛衣、咖啡色長褲與長靴， 讓TOD’S男子仿佛下一刻就要起身，在郊外或城市間、恣意探索冒險。

高領拉鍊毛衣搭配窄管休閒褲、保暖的外套，日常並不失度假的愜意感。圖／TOD'S提供
高領拉鍊毛衣搭配窄管休閒褲、保暖的外套，日常並不失度假的愜意感。圖／TOD'S提供
雙色的粗織毛衣，傳遞了義式的不拘小節與溫暖。圖／TOD'S提供
雙色的粗織毛衣，傳遞了義式的不拘小節與溫暖。圖／TOD'S提供
新款的TOD'S Wave Bag，帶來全新包型輪廓與材質。圖／TOD'S提供
新款的TOD'S Wave Bag，帶來全新包型輪廓與材質。圖／TOD'S提供
燈芯絨的白色長褲搭配上休閒鞋、粗織毛衣、短外套後，呈現日常的義式實穿風格。圖／TOD'S提供
燈芯絨的白色長褲搭配上休閒鞋、粗織毛衣、短外套後，呈現日常的義式實穿風格。圖／TOD'S提供
在袖口、下擺拼接上皮革與皮革外口袋，展現TOD'S與皮革、柔軟、品味生活的不解之緣。圖／TOD'S提供
在袖口、下擺拼接上皮革與皮革外口袋，展現TOD'S與皮革、柔軟、品味生活的不解之緣。圖／TOD'S提供

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