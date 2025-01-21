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長榮酒店推新品牌「采．寓halo house」 今起試營運

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
采．寓 halo house試營運期間，平日入住雙人房優惠價3588元起。圖／長榮提供
采．寓 halo house試營運期間，平日入住雙人房優惠價3588元起。圖／長榮提供

長榮酒店搶攻年輕族群市場，在台中市西屯區推出全新品牌「采．寓 halo house」，座落台中七期的核心地段，擁有130間客房，即日起試營運，可享優惠價3588元起，更致贈專屬設計的「空氣藍」、「陽光黃」夾腳拖各一雙，以及「采寓」環保購物提袋。

長榮酒店表示，「采．寓 halo house」座落台中七期的核心地段，斜對面便是四季皆美的秋紅谷生態公園，同時距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City不到5分鐘的路程，外觀採六角形玻璃帷幕設計，內部融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色。

長榮酒店表示，《采．寓 halo house》在內裝的色調上，以輕奢質感、自主隨興及溫暖明亮的美拉德色系為主，全館配置美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的BVLGARI寶格麗及伊聖詩，9至14層規劃為豪華樓層，配置Dyson吹風機。一樓與「卡啡那CAFFAINA」合作，試營運住房即可享用卡啡那早餐。

國家歌劇院 酒店 長榮

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