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美樂蒂包裝消失了！麥當勞「金迎招財薯來堡」重新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「金迎招財薯來堡」包括有「金迎招財薯來堡（牛／鷄）」、「金迎招財福堡（牛／鷄）」等選擇。每個90元起。圖／擷取自麥當勞官網
「金迎招財薯來堡」包括有「金迎招財薯來堡（牛／鷄）」、「金迎招財福堡（牛／鷄）」等選擇。每個90元起。圖／擷取自麥當勞官網

麥當勞在2024年底因主管性侵事件重損形象，原訂於1月15日所推出的「金迎招財薯來堡」與「美樂蒂」聯名限定包裝，也在開賣前一日緊急喊卡，並預告延後登場。隨著一週時間過去，麥當勞重新推出「金迎招財薯來堡」系列產品，預計在1月22日上市，包裝則取消美樂蒂聯名包裝。

麥當勞已經連續12年推出「金迎招財薯來堡」系列產品，今年推出「金迎招財薯來堡（牛／鷄）」，以淋上黑胡椒醬的厚實肉排，搭配外酥內綿密的金黃薯餅，帶來豐富的口感，單點100元，經典套餐165元。另外還有「金迎招財福堡（牛／鷄）」，單點90元，經典套餐155元。

同時麥當勞並推出「金迎招財分享盒」，內含麥克鷄塊20塊、大薯2份、薯來堡2個（牛/鷄任選），售價450元。「新春頌福分享盒」則是包含原味可頌3個、巧克力榛果可頌3個，售價250元。至於香甜的「紅豆派」，則已於1月15日開始販售，單點40元。

麥當勞推出「金迎招財薯來堡」系列，自1月22日正式開賣。圖／取自麥當勞官網
麥當勞推出「金迎招財薯來堡」系列，自1月22日正式開賣。圖／取自麥當勞官網

售價 套餐 麥當勞

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