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美聲天王波伽利也是酒莊莊主 攻大巨蛋前帶來全新佳釀

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
安德烈．波伽利（右）與酒莊總經理阿爾雷索．波伽利（Alessio Bocelli）。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
安德烈．波伽利（右）與酒莊總經理阿爾雷索．波伽利（Alessio Bocelli）。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享有「上帝美聲」美譽的美聲天王義大利男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），是全世界唯一出身自葡萄酒莊園的天王巨星，今年不但有望接力太妍，於4月登上台北大巨蛋，也帶來5款全新酒款，在台全球首發，預計農曆年後正式到貨。

安德烈．波伽利來自義大利托斯卡尼，30年前出道時，沒有人想得到這個從小愛唱歌的盲眼葡萄酒農之子，有一天會成為全球累積九千萬張專輯銷售、超過三十億次串流收聽的當代美聲天王。安德烈．波伽利曾經說過：「走遍世界各地，卻只有漫步在自家葡萄園裡的時候，能讓我找到那屬於內心的平靜。」

安德烈．波伽利除積極發展自己的歌唱事業，也從未忘記自己身為家傳酒莊莊主的責任。無論是葡萄的種植、八十年老藤葡萄的養護、設備的更新、釀造工序的精進，波伽利酒莊都早已提升到一流酒莊的水準。可惜由於地理位置的限制和對品質的要求，讓波伽利葡萄酒的產量非常有限，只有非常少的好友和粉絲們得以一親芳澤。

疫情期間由家族第三代阿爾雷索．波伽利（Alessio Bocelli）接任酒莊總經理，完整且全面的一次更新酒款，在安德烈．波伽利出道30周年，首張對唱大碟《對唱經典Duets》的此刻，獻上全新家族經典滋味。除3款簽名系列——頂級普羅賽克氣泡酒（PROSECCO D.O.C. EXTRA-DRY）、托斯卡尼白酒（TOSCANA BIANCO I.G.T.）、托斯卡尼紅酒（TOSCANA ROSSO I.G.T. ）外，另有兩款莊園系列——阿爾奇德紅酒（ALCIDE ROSSO I.G.T.）與山卓紅酒（TERRE DI SANDRO ROSSO I.G.T. ）。

兩款莊園系列不但保留住酒莊核心莊園百年來一脈相承的家族味道；更令人驚喜的是，3款簽名系列更首度將安德烈．波伽利的演唱畫面融入酒標，加上簽名和盲文點字，匠心獨具的設計更顯意義非凡。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美聲天王波伽利是全世界唯一出身自葡萄酒莊園的天王巨星。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美聲天王波伽利是全世界唯一出身自葡萄酒莊園的天王巨星。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5款佳釀在台全球首發，預計農曆年後正式到貨。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
5款佳釀在台全球首發，預計農曆年後正式到貨。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美聲天王波伽利出道30年，首度將演唱畫面融入酒標設計。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美聲天王波伽利出道30年，首度將演唱畫面融入酒標設計。圖／浩詠國際提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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