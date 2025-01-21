酷澎年貨節開跑！滿千折200 領券刷CUBE卡最高回饋13.3%

挑戰市場最低價，Coupang酷澎「年貨節」熱鬧開跑，即日起至1月26日，火箭速配指定商品天天領券滿千折200元，買越多送越多。針對爸媽必囤貨的尿布，酷澎更加碼推出P&G寶僑家品幫寶適優惠券，針對指定商品推出買2,000元現折300元的限量驚喜折扣。

另外，擁有國泰世華銀行CUBE信用卡的民眾，更不能錯過限時加碼回饋，酷澎持續深化在地夥伴聯結，首度攜手國泰世華銀行，即日起至1月26日於CUBE App領取「酷澎新春加碼10%」優惠券，並刷CUBE信用卡，筆筆消費加碼享10%小樹點（信用卡）回饋，回饋上限888點。搭配6月30日前刷CUBE信用卡並選「玩數位」權益方案，更可額外獲得最高3.3%小樹點（信用卡），等於最高可享13.3%點數回饋，買愈多省愈多。

酷澎年貨節主題專區包括年節爽吃零食飲料、送到心坎年節禮盒、運勢Up居家掃除、人緣Up個人清潔、萌寵、寶貝補貨區，以及新年應景的居家餐廚和家電3C專區。

P&G寶僑家品指定商品買2,000元送300元超優折扣，首推Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新極上守護一級幫散熱拉拉褲/尿布XL，108片1,236元、Pampers幫寶適台灣公司貨2024全新清新幫拉拉褲/尿布清新幫拉拉褲/尿布XL，216片2,472元。Coupang酷澎另主打日本優質嬰幼兒品牌貝親PIGEON嬰兒指甲剪224元；貝親PIGEON 100%植物性嬰兒衣物洗衣精800ml，2瓶260元；貝親PIGEON嬰兒用棉花棒含橄欖油50支×2盒只要190元。

過年將至，家家戶戶紛紛展開大掃除，「居家掃除運勢Up」專區絕對是打掃得力助手，首推Kao花王Magiclean魔術靈廚房清潔劑3.8L約189元，散發清爽萊姆香，讓你打掃好廚房，恭送灶神，「好話傳上天，壞話丟一邊」，祈求全家一整年平安。Kao花王Magiclean魔術靈馬桶殺菌瞬潔清潔劑500ml，6瓶250元，洗淨力超強，消除「壞氣」、提升運勢，也能讓來訪的客人感到舒適自在。Haiter新奇漂白水是清理家中地板磁磚的好幫手，5公升1瓶165元，透過稀釋後的漂白水擦拭清潔，更有效消毒殺菌。

目前Coupang酷澎平台上共有「火箭速配」、「火箭跨境」2大服務，其中火箭速配服務，隔日配送價格合理的廣泛選品，訂單滿490元即享免運。主打母嬰品牌、日用商品，深獲精打細算家庭用戶喜愛，而價格實惠、口味多元的優質食品飲料，也是許多民眾囤貨必備。