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MONTAGUT 超導石墨烯毯被 雙面設計 適應多變天氣

聯合新聞網／ 時尚家居

MONTAGUT HOME夢特嬌寢飾系列，推出新一季超導石墨烯毯被，融合了高品質的天絲與石墨烯技術，創新雙面材質一被抵二被，可輕鬆應對寒冷與微涼天氣，打造無與倫比的舒適睡眠體驗。

石墨烯 21世紀革命性奈米黑科技

石墨烯是由碳原子組成的六角形結構，被譽為21世紀革命性的奈米黑科技。其蜂巢格的二維碳奈米材料，擁有卓越的導熱性能，加熱後能放射微米遠紅外線光波，有效促進身體循環，加速溫度提升，帶來溫暖放鬆的感受。不僅如此，石墨烯還具備優異的抗菌特性，能有效抑制細菌滋生，為居家健康加分。

天絲材質 比棉更透氣涼爽

另一面被子添加了50%的萊賽爾天絲，被譽為「會呼吸的材質」擁有優異的吸濕排汗性能，吸收水分的速度比棉高出50%，並能迅速釋放濕氣，保持整晚乾爽舒適。天絲纖維光滑細緻的表面觸感，帶來柔嫩奢華的睡眠享受，有效提升睡眠品質。

雙面溫控設計 適應多變天氣

MONTAGUT超導石墨烯毯被，獨特雙面材質，一條被子當二條使用，寒冷天氣使用石墨烯絨毛面可快速聚熱保暖，微涼天氣則可翻至天絲面維持恆溫透氣。

簡單翻面即可輕鬆調整高達10°C的溫差，無論天氣如何變化，都能提供深度睡眠，讓您每天醒來活力滿滿，迎接美好生活。

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